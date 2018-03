Les Quick-Stepkes, la pouponnière de Patrick Lefevere

Sur les Trois Jours de La Panne, avec Elia Viviani, l'équipe belge Quick-Step Floors a engrangé son 17ème succès de la saison. Les maillots bleus gagnent un peu partout, mais semblent particulièrement efficaces sur les semi-classiques belges du début de saison (succès à La Panne, Handzame, Nokere, Museeuw Classic et Samyn).

Et là où, dans le passé, on s'était habitué à voir les grands coureurs de l'équipe gagner (Museeuw, Boonen, Gilbert,...), cette année ce sont aussi les jeunes pousses qui lèvent les bras... les "Quick-Stepkes" pour reprendre le diminutif néerlandais. Le Français Rémi Cavagna (22 ans) a ouvert la voie sur la Museeuw Classic. Ensuite, le Néerlandais Fabio Jakobsen (21 ans) a facilement réglé le sprint à Nokere. Et puis le Colombien Alvaro Hodeg (21 ans) a décroché la Handzame Classic. En quelques jours, les trois coureurs ont remporté leur première victoire chez les Pros. Une culture de la gagne plutôt vite assimilée.

"C'est une émulation, quand il y en a un qui gagne, les autres suivent et ainsi de suite. Chacun a envie de s'imposer. Dans cette équipe, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir gagner. Quick-Step m'a toujours fait rêver, depuis que je suis tout jeune", confie Rémi Cavagna.

Une fois de plus, le management du patron de l'équipe Patrick Lefevere est payant. De gros contrats comme Tom Boonen et Marcel Kittel sont partis, remplacés par de jeunes promesses intelligemment recrutées. Quick-Step a longtemps utilisé son équipe réserve, Klein Constantia, pour puiser quelques talents. En 2016, quand Klein Constantia a disparu, Patrick Lefevere a scruté les résultats dans les courses juniors et envoyé quelques scouts pour dénicher les talents. "Ces jeunes coureurs qui se retrouvent chez nous ont été sélectionnés sur une base très sévère. Ils ne sont peut-être pas connus en Belgique, mais je peux vous dire qu'il y a du talent derrière. Si nos concurrents se demandent où on est allé chercher des coureurs pareils, ça veut dire que nous avons fait du bon boulot, et eux pas!", explique Patrick Lefevere. "Cavagna c'est un bon rouleur, quelqu'un qui aime faire un petit peu le bordel dans la course, dynamiter. Jakobsen a une très bonne pointe de vitesse et il est très intelligent. Hodeg a fait les tests "sprint" de l'équipe, et après Kittel (ndlr: qui avait fait le test à son arrivée chez Quick-Step en 2016), c'est lui qui fait les meilleurs résultats".

Avec ses trois jeunes coureurs, est-ce que Quick-Step a trouvé le nouveau crack des Classiques ? "Je l'espère, on cherche tous le merle blanc (ndlr: expression néerlandaise signifiant "l'oiseau rare"). J'espère qu'il chez nous", conclut le manager de la formation belge.