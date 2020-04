Les petites histoires de Rodrigo : Pas de Tour des Flandres pour la 1ère fois depuis 102 ans

"De Ronde van Vlaanderen", le Tour des Flandres, le Ronde. La grande messe du cyclisme flamand est annulée pour la première fois depuis 102 ans ! Voici l’histoire de plus de cent ans de communion, de passion et d’émotions.

Les petites histoires de Rodrigo : Pas de Tour des Flandres pour la première fois depuis 102 ans -... "De Ronde van Vlaanderen", le Tour des Flandres, le Ronde. La grande messe du cyclisme flamand est annulée pour la première fois depuis 102 ans ! Voici l’histoire de plus de cent ans de communion, de passion et d’émotions.

La Flandre est une terre en souffrance lorsque le journal " Sportwereld " organise la première édition du Ronde le 25 mai 1913. Après avoir emprunté des chemins improbables pendant plus de douze heures, Paul Deman remporte cette excursion infernale de 330 km. Co-fondateur de ce quotidien sportif, Karel Van Wijnendaele est considéré comme le père du Tour des Flandres. Il veut évidemment profiter de l’épreuve pour assurer la promotion du journal (à l'instar de L’Auto, qui avait lancé le Tour de France en 1903, ou de La Gazzetta dello Spor tavec le Giro d’Italia en 1909), mais il a d'autres ambitions que la simple publicité.

A ses yeux, le sport, et plus particulièrement le cyclisme, doit soutenir une identité flamande méprisée par la Wallonie toute puissante. La presse, explique-t-il, permet également d’apporter l’alphabétisation dans les foyers alors que l’instruction n’est pas encore obligatoire et que de nombreux enfants travaillent. Lui-même est allé à l’école jusqu’à ses 14 ans avant d’aider son beau-père dans les champs. À 20 ans, il expérimente une petite carrière cycliste, sans résultats probants. "J’arrivais quand les primes étaient déjà réparties", racontera-t-il. A l’origine, Van Wijnendaele est un grand supporter de Cyrille Van Hauwaert, la première grande vedette internationale belge. Il suit Paris-Roubaix et Paris-Bruxelles à la fois comme fan de Cyrille et comme journaliste pour quelques gazettes régionales. Il devient alors un pionnier de la presse cycliste, l’éminence grise du cyclisme belge et son influence dépasse nos frontières.

Bien avant d'être placé deux semaines après Milan - Sanremo, le Tour des Flandres a est d’abord organisé le même jour que la "Primavera". Voilà pourquoi, jusqu’à la Seconde guerre mondiale, les meilleurs coureurs italiens ou français, préfèrent s'aligner sur la "Classicissima". Résultat : au palmarès, il n’y a qu’un seul vainqueur non belge entre 1913 et 1948, le Suisse Henri Suter en 1923.

En raison de la Première guerre mondiale, l’épreuve est annulée de 1915 à 1918. Mais, contrairement à bien d'autres courses, la Seconde guerre mondiale n'arrêtera pas le Tour des Flandres. Cette autorisation " spéciale " étrangement octroyée par l’occupant, sera d'ailleurs reprochée aux organisateurs.

L'"Homme de fer" Briek Schotte, double vainqueur du Tour des Flandres en 1942 et 1948, était surnommé en son temps "le dernier des Flandriens". "Nous, les Flamands, sommes faits d’un bois spécial", disait cet impressionnant gaillard, décédé le 4 avril 2004, un jour de Ronde.

Un Flandrien est le fils des petites gens de la terre, qui mange sa bouillie avec un morceau de beurre et du lard qui grésille sur une table nue dans une cuisine austère, une statue du Christ suspendue au-dessus de son visage ridé. Il est toujours aussi proche de la terre qu'avant et est resté étroitement lié à la nature. (…) Le Flandrien a une implacable résistance physique et nerveuse, une insensibilité presque physique à la fatigue, une persévérance inépuisable et une résolution sombre face à l’adversité.

L’Italien Fiorenzo Magni est le seul à avoir remporté trois fois de suite (1949, 1950 et 1951) le Tour des Flandres. C'est un journaliste de " Tuttosport " qui a attribué au Toscan le surnom de "Lion des Flandres". Magni, c’était le "troisième homme" comme le désignait l'Italie de Fausto Coppi et Gino Bartali, et il était devenu une icône en Belgique où son nom sera à jamais associé à l'autre "Lion des Flandres", Johan Museeuw. Le triplé, entre 1993 et 1995, échappe à Museeuw pour... sept millimètres. A la limite dans le Mur de Grammont, lors de l’édition de 1994, Gianni Bugno tient bon et domine Museeuw, pourtant excellent sprinteur, dans le final à quatre avec Franco Ballerini et Andrei Tchmil. Et dire que seize mois plus tôt, Museeuw avait surnommé son fils…Gianni !

Ce dimanche, le silence remplacera la clameur. Les petites routes, les monts et les secteurs pavés flandriens, où s’agglutinent chaque année plus d’un millions de spectateurs pressés sur les bas-côtés pour guetter l'horizon et encourager les champions, seront déserts.