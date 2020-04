Les petites histoires de Rodrigo: Paris-Roubaix, Ode à des héros aux visages poussiéreux ou fuligineux

Paris-Roubaix est une course de plus en plus anachronique, une épreuve marginale qui appartient à un autre temps. Le visage poussiéreux ou fuligineux, les postulants à l' " Enfer du Nord " éveillent le spectre des pionniers du cyclisme et ressuscitent le passé. Avec ses chutes et ses crevaisons, le cyclisme y trouve sa part d'héroïsme, parce que c'est parfois inhumain et c'est souvent injuste. Cette course est un calvaire, un chemin de croix avec ses secteurs pavés aux noms évocateurs comme la trouée ou tranchée d’Arenberg , le chemin des prières ou le chemin des abattoirs. Il faut remonter à 1942 pour retrouver la dernière trace d’un Paris-Roubaix annulé. Voici l’histoire de la " Reine des Classiques ".

Le dimanche 19 avril 1896, tandis que Henri Becquerel vient de découvrir (par hasard !) la radioactivité et que Pierre de Coubertin s'apprête, aux côtés du Roi de Grèce (Georges Ier), à ouvrir les JO de l'ère moderne, on assiste à la naissance de Paris-Roubaix.

A l’époque, on peut lire dans le journal "La Bicyclette": "De tous les sports, le plus populaire est à coup sûr, aujourd'hui, la vélocipédie dans notre région du Nord. Du Sud au Septentrion et de l'Est au couchant, la sémillante et rapide bicyclette est décidément entrain de remplacer le coursier d'antan pour les voyages même les plus longs.

Roubaix, à la fin du XIX° siècle, s’enorgueillit de son vélodrome vers lequel converge chaque dimanche une foule de spectateurs issue de ses entreprises de filature textile. Deux filateurs, Théodore Vienne et Maurice Pérez décident de donner du lustre au vélodrome dont ils sont les propriétaires. Ils décident d’organiser un Paris-Roubaix cycliste.

48 concurrents se présentent au départ de l'épreuve, disputée derrière entraîneurs à bicyclette. Il n’y a pas de tenue type : les uns sont en pantalon et veston; d'autres osent venir en bras de chemise. L'Allemand Joseph Fischer s’impose avec sa casquette et sa barbichette.

Un an plus tard, en 1897, pour la première fois, Paris-Roubaix se dispute le dimanche de Pâques et devient la "Pascale". L’autre version est beaucoup moins belle. Géo Lefevre, qui eut l’idée du Tour de France, aurait écrit " Jamais une cloche ne gagnera Paris-Roubaix ". D’où La Pascale.

La sinistre appellation d'"Enfer du nord", date de 1919. La Première guerre mondiale s'est incrustée dans la région et, lors de la reprise de l’épreuve, au printemps 1919, le parcours est dévasté, il n'y a plus de route, plus de prairie, plus de haie, plus d'arbre, mais des trous, des carcasses, des tranchées, des barbelés. "Ce n'est plus une course mais un pèlerinage", estime le vainqueur, Henri Pélissier.

Plus que toute autre classique cycliste, Paris-Roubaix a inspiré le monde de la littérature et parfois quelques coureurs se sont même découvert un certain lyrisme...enfin pas tous ! Voici quelques morceaux choisis.

- Antoine Blondin (écrivain, romancier, journaliste français) :

"Le haut du pavé se retrouve toujours sur les pavés du haut".

- René Fallet (écrivain et scénariste français) :

"Paris-Roubaix c'est le Prix Nobel du cyclisme. C’est une loterie où le zéro ne gagne jamais".

- Roger Bastide (sociologue et anthropologue français) :

"Paris-Roubaix c'est comme la visite chez le dentiste ou le chirurgien. La première fois on s'engage gaiement dans l'ignorance de ce qui vous attend. Et puis...sous les coups des chutes et des crevaisons, la conviction décroît d'année en année".

- Louis Malle (cinéaste français) :

"Paris-Roubaix est aussi extraordinaire que...Brigitte Bardot !"

- Jacques Goddet (Directeur du Tour de France) :

"Paris-Roubaix reste la dernière folie que le sport cycliste propose à ses officiants".

- Pierre Chany (journaliste sportif français) :

"Paris-Roubaix réinstaure la notion du danger et réhabilite le goût du risque.Elle est la plus convoitée des classiques pour ce qu'elle comporte de démesuré et pour ce qu'elle requiert de courage et de valeur athlétique".

- Eddy Merckx (vainqueur en 1968, 70 et 73) :

"Paris-Roubaix est la seule course où l'on a plus mal au dos, aux mains, aux articulations qu'aux jambes..."

- Bernard Hinault (vainqueur en 1981) :

"C'est une cochonnerie".

- Luis Ocana : "

Plus jamais ça ! Je suis coureur cycliste. Pas équilibriste".

- Laurent Fignon :

"Vous pensez l'avoir apprivoisée, la voilà qui se dérobe et vous laisse dans le plus profond des désespoirs. Il faut connaitre les règles, les accepter et bien souvent, hélas ! s'y résigner. La règle est celle du tout ou rien. C'est la course des extrêmes et c'est pour cela que je l'aime".