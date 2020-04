Les petites histoires de Rodrigo Paris-Roubaix 1973 : Merckx en surclassement et 8 Belges aux 8 premières places

Les petites histoires de Rodrigo, Paris-Roubaix 1973 : Merckx en surclassement et 8 Belges aux 8... Cloué au sol par une vilaine angine contractée lors de Paris-Nice, c’est devant sa télévision que Eddy Merckx a regardé Roger De Vlaeminck remporter " son " Milan-Sanremo. Le 15 avril 1973, la course est rendue très boueuse en raison de la pluie qui ne cessé de tomber depuis le 50e kilomètre. Merckx s’envole à 44 kilomètres de l’arrivée. Une heure d’efforts en solitaire sur les pavés glissants et contre le vent. Auteur d’une performance époustouflante, le Cannibale remporte Paris-Roubaix pour la troisième fois. Huit belges se classent aux huit premières places : Walter Godefroot et Roger Rosiers concèdent 2 minutes et 20 secondes, Walter Planckaert et Freddy Maertens terminent à 7 minutes 18 secondes, Frans Verbeeck, Roger De Vlaeminck et Herman Van Springel à 7 minutes 46 secondes. Il faudra attendre 11 minutes et 53 secondes pour voir arriver le 9e, le Français Régis Delépine ! " Merckx a tout décidé, tout conduit, tout réussi…il a lâché son dernier opposant, Roger De Vlaeminck, sans brusquerie, sans violence, par asphyxie, par écœurement, tout paraissait si simple… ", écrit, admiratif, Jacques Goddet le lendemain dans L’Equipe.