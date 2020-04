Les petites histoires de Rodrigo: Ma première course en direct, le GP Pino Cerami

C’est avec une certaine émotion que je me remémore ma toute première course commentée en direct pour la télévision sur la RTBF : le… Grand Prix Cerami, le 7 avril 1989. J’effectuais encore mon service militaire et j’avais obtenu une permission exceptionnelle pour la circonstance. Une après-midi riche en émotions : un liste des partants incomplète, des problèmes de son et d’images, mais un immense bonheur de débuter dans ce nouveau métier.

Je n’oublierai jamais ce jour du mois d’avril 1995 lorsque Pino et son épouse Claire nous ont reçu chez eux, dans leur maison, pour le tournage d’une émission “Sprint” dans laquelle on faisait le tour de l’actualité de la quinzaine écoulée. Quel accueil ! Quelle chaleur ! Il n’était pas du tout l’heure de passer à table mais Claire nous avait tout de même préparé (à toute l’équipe de la RTBF) un de ces plats de pâtes dont elle avait le secret.

