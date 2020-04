Les petites histoires de Rodrigo : Le jour où Claudy devint Criqui…lion des Flandres pour l’éternité.

Ce 5 avril 1987, c’est le jour où j’ai hurlé " Allez Claudy " dans un salon bondé de néerlandophones. C’est aussi le jour de l’épisode tragi-comique de Jesper Skibby qui, seul en tête, chuta dans le Koppenberg. La voiture du commissaire de course, repoussa un gendarme dans le talus, évita de justesse le coureur danois mais écrasa son vélo.

J’étais chez ma marraine, au domaine du Fruithof, à Boechout, dans la région anversoise. La télévision était allumée et nous étions une douzaine de personnes à regarder et écouter religieusement la grande messe dominicale du cyclisme.

Les commentateurs de la télévision flamande ne parlaient que de Sean Kelly et Eric Vanderaerden, les deux grands favoris. Moi, j’étais à fond pour Claudy Criquielion et je n’avais pas peur de la faire savoir.



Soudain, juste après le Bosberg, attaque du " Criq ". Et là, je hurle " Allez Claudy ". Il faut tenir jusqu’à Meerbeke. Je n’oublierai jamais la voix du commentateur " wind in de rug, wind in de rug ", vent dans le dos.



Il va tenir. Mieux, il va augmenter son avantage, s’imposer avec une minute d’avance sur Kelly et Vanderaerden et devenir le premier vainqueur wallon du Ronde.



Quand il lève les bras au ciel sur la ligne d’arrivée, j’en fais de même, je saute en l’air, je fais presque tomber le beau lustre en cristal et je fais trois fois le tour de ce salon rempli d’Anversois comme si je venais d’inscrire un but en finale de la Coupe du Monde de football. " Merci Claudy ! "



Une fois l’émotion un peu retombée, je me sens un peu gêné. N'ai-je pas été un peu trop exubérant ? Et c’est là que je comprends que Claudy a depuis longtemps gagné le respect de tous. Ce Wallon, qui osait venir défier les Flamands sur leur terrain et qui s’exprimait sans trembler dans leur langue, résidait sur la frontière linguistique, les Ardennes flamandes étaient ses routes d’entraînement, il les connaissaient mieux que les Vanderaerden, Van Hooydonck ou Boonen.



Le double champion du monde (oui, dans un monde juste, il en aurait été ainsi) deviendra mon consultant et puis mon ami. Robert Chapatte, longtemps commentateur vedette du cyclisme sur France 2, nous appréciait. Un jour, il nous baptisa " les jumeaux ", parce qu’il nous trouvait (?) une réelle ressemblance physique. Merci pour tout Claudy, tu nous manques beaucoup.