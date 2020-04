Les petites histoires de Rodrigo : Le Grand Prix de l’Escaut existe grâce à un chocolatier tournaisien !

Le Grand Prix de l’Escaut est la plus anciennes de toutes les courses flamandes. Curieusement, son fondateur était un pur francophone et l’organisation de l'épreuve fut confiée à un journal, lui aussi francophone. A l’origine, l’épreuve s’appelait d’ailleurs “Grand Prix de l’Escaut”, en Français dans le texte, même si on lui ajouta vite un équivalent en néerlandais “de Groote Scheldeprijs”.

Les petites histoires de Rodrigo : Le Grand Prix de l’Escaut existe grâce à un chocolatier... Le Grand Prix de l’Escaut est la plus anciennes de toutes les courses flamandes. Curieusement, son fondateur était un pur francophone et l’organisation de l'épreuve fut confiée à un journal, lui aussi francophone. A l’origine, l’épreuve s’appelait d’ailleurs “Grand Prix de l’Escaut”, en Français dans le texte, même si on lui ajouta vite un équivalent en néerlandais “de Groote Scheldeprijs”.

En 1907, soit six ans avant le Tour des Flandres, un quotidien sportif francophone anversois, “La Chronique Sportive”, profite des festivités organisées autour du 25e anniversaire de fédération belge de cyclisme pour créer une épreuve cycliste en terre anversoise. Une idée originale de Alfred Martougin , un chocolatier Tournaisien qui présidera pendant 25 ans la ligue vélocypédique belge. Industriel très influant et premier grand mécène du sport belge, Martougin fait la “Une” du magazine “Pourquoi Pas ?”, le 25 avril 1930, en tant que Président du Comité Exécutif de l’Exposition d’Anvers. Voici ce qu’on peut lire alors dans le célèbre hebdomadaire: “Il est l’homme d’Anvers, l’incarnation du faste, du labeur, du juste orgueil et même de la gloriole anversoise". Martougin et son chocolat font partie de l’empyrée anversoise. Et la gloire chocolatière est peut-être de toutes les gloires alimentaires la plus durable de toutes puisqu’elle s’installe dans le tendre cerveau des enfants. A cinq ans, Alfred Martougin rêve d'être conducteur de locomotive, puis explorateur, puis capitaine d'industrie. Quo non ascendam ? A peine sorti de l'école moyenne, il se lance dans la vie, fait plusieurs stages à l'étranger cherche sa voie, la trouve enfin dans l'industrie et fonde, en l’année 1902, la chocolaterie, qui portera désormais son nom ".

Le Grand Prix de l’Escaut est la plus anciennes de toutes les courses flamandes. Curieusement, son fondateur était un pur francophone et l’organisation de l'épreuve fut confiée à un journal, lui aussi francophone. A l’origine, l’épreuve s’appelait d’ailleurs “Grand Prix de l’Escaut”, en Français dans le texte, même si on lui ajouta vite un équivalent en néerlandais “de Groote Scheldeprijs”.

Le dimanche 28 juillet 1907 la première édition du Grand Prix de l’Escaut se dispute sur une distance assez courte pour l’époque, 100 kilomètres à peine. Les coureurs partent d’Anvers, passent par Malines, Louvain et Lierre avant de revenir à Anvers, sur le vélodrome de Zurenborg, aujourd’hui détruit où le Français Maurice Leturgie, un Lillois, s’’impose.

La course est une première fois stoppée par le premier grand conflit mondial.

Dans les années ’30, le Prix de l’Escaut est organisé le dernier mardi du mois de juin.

Toutes les compétitions sont à l’arrêt pendant la Seconde guerre mondiale, mais l’occupant allemand estime qu’il faut divertir la population et autorise quelques courses flamandes dont l’Escaut qui est déplacé au dimanche 24 août 1941.

Annulée en 1944 et 45, la course est de retour en 1946. Quatre courses sont alors programmées : pour les indépendants et les débutants le 29 juillet, pour les professionnels et les amateurs le lendemain. Dans chaque catégorie, le vainqueur est couronné champion d’Anvers.

Dans les années ‘60, la course se déroule soit avant le championnat de Belgique soit avant les mondiaux.

En 1982, c’est un désastre. Le Tour de France commence une semaine plus tard que d’habitude et le Prix de l’Escaut subit la concurrence du très rémunérateur critérium de Renaix, une kermesse réputée. Comme on peut s’y attendre, la participation est catastrophique. Il faut vite trouver une autre date.

En 1986, la course trouve enfin une place en avril, le mercredi. D’abord, après l’Amstel Gold Race, ensuite entre Liège-Bastogne-Liège et l’Amstel.

En 1994, elle est promue en première catégorie. Elle est placée après Paris-Roubaix et avant la Doyenne et enfin entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Ce mercredi 8 avril, le Grand Prix de l’Escaut est donc annulé pour la première fois depuis 75 ans. La dernière victoire belge remonte à 2006, un succès de Tom Boonen.