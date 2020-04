Les petites histoires de Rodrigo : la Flèche Wallonne annulée pour la première fois depuis 80 ans !

La Flèche Wallonne, qui devait se disputer ce mercredi, appartient au patrimoine du sport cycliste. Elle elle est annulée pour la deuxième fois de son histoire. Créée en 1936 par Albert Van Laethem, directeur du journal "Les Sports", avant le Coronavirus, seul le début de la Seconde guerre mondiale avait eu raison d’elle. C’était en 1940, cela fait 80 ans.

Comme la Flandre a son tour, la Wallonie à sa flèche. La "flèche", un substantif qui suggère la vitesse et la précision.

A l’origine, l'idée, l'esprit était que la course traverse...en flèche le coeur de la Wallonie, de Tournai à Liège, en empruntant quelques côtes ardennaises aujourd’hui célèbres qui rendirent Liège-Bastogne-Liège tellement verte de jalousie à l'époque que la Doyenne finit par se les approprier !

►►► À lire aussi : Toutes les "petites histoires de Rodrigo"

La première édition de la Flèche Wallonne a lieu le 13 avril 1936, un lundi de Pâques et le lendemain de Paris-Roubaix (!) sur une distance de 236 kilomètres. Le départ est donné à Tournai à l’Hôtel des Neuf Provinces, en face de la Gare. Les 48 coureurs engagés passent par Mons, Charleroi et Namur. Le favori Meulenberg est victime d’une chute causée par un motard. Aux terrasses à Liège où les places assises sont à 10 francs (un quart d’euro) et les populaires à 5 francs, la victoire revient au Belge Philémon De Meersman qui boucle le parcours en 7 heures 4 minutes et 15 secondes.

Le meilleur moyen de se faire une idée de ce que représente la Flèche est de consulter son extraordinaire palmarès. On y retrouve les Belges Van Steenbergen, Ockers, Impanis, Van Looy, Merckx et De Vlaeminck ainsi que le Suisse Kubler, les Italiens Coppi et Moser et les Français Poulidor, Hinault et Fignon.

Le Mur de Huy, aussi appelé côte des Chapelles, est le juge de paix, le panthéon de la Flèche Wallonne. Ses lacets et ses pourcentages rappellent les cols des Alpes. On n’y sprinte pas, on y grimpe. La montée est raide, elle exige de la vitesse et du punch ! L'ambiance y est incroyable. C’est un stade à cœur ouvert. L'arrivée y est jugée pour la toute première fois il y a 35 ans. Le 17 avril 1985, un champion du monde franchit fièrement la ligne d’arrivée de la Flèche Wallonne, située pour la première fois au sommet du Mur de Huy. Claude Criquielion triomphe devant une foule en délire avec 1’49 secondes d’avance sur l’Italien Moreno Argentin. Le Français Laurent Fignon se classe troisième à deux minutes du Wallon.