Les petites histoires de Rodrigo : Gand-Wevelgem n’existerait pas sans "Le Tricoteur"

C’est une des curiosités de Gand-Wevelgem : Rik Van Looy, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Frank Vandenbroucke, Tom Boonen et Peter Sagan y ont remporté leur première classique en ligne. Quant à Eddy Merckx, il est monté trois fois sur la plus haute marche du podium. Toute l’origine de l’histoire de Gand-Wevelgem tourne autour d’un coureur : Gaston Rebry, LE régional.

Gand-Wevelgem n’existerait pas sans "Le Tricoteur" - Cyclisme - 29/03/2020 C’est une des curiosités de Gand-Wevelgem : Rik Van Looy, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Frank Vandenbroucke, Tom Boonen et Peter Sagan y ont remporté leur première classique en ligne. Quant à Eddy Merckx, il est monté trois fois sur la plus haute marche du podium. Toute l’origine de l’histoire de Gand-Wevelgem tourne autour d’un coureur : Gaston Rebry, LE régional.

C’est une des curiosités de Gand-Wevelgem : Rik Van Looy, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Frank Vandenbroucke, Tom Boonen et Peter Sagan y ont remporté leur première classique en ligne. Quant à Eddy Merckx, il est monté trois fois sur la plus haute marche du podium.

Toute l’origine de l’histoire de Gand-Wevelgem tourne autour d’un coureur : Gaston Rebry, LE régional. Surnommé " Le Bouledogue de Wevelgem ", on l’appelait d’abord " Le Tricoteur " parce que ses sœurs tenaient à Wevelgem un commerce florissant d’étoffes et plus particulièrement de tricot.

Sa course, c’était Paris-Roubaix qu’il remporta à trois reprises. Il s’adjugea aussi quatre étapes du Tour de France…dont deux sur les pavés de l’Enfer du Nord. Il porta le maillot jaune en 1928 et fut quatrième du classement final en 1931. Mais sa grande année, c’est 1934. Il remporte coup sur coup Paris-Nice, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ses performances suscitent un tel enthousiasme dans toute la ville de Wevelgem que ses supporters veulent le voir rouler chez eux, dans leur ville, et pas uniquement lors des kermesses.

C’est alors que Gérard Margodt, patron du café L’Union, situé dans le centre-ville, prend l’initiative d’organiser une épreuve qui partira de la gare Saint-Pierre à Gand pour rallier Wevelgem, les deux villes étant unies par de solides liens commerciaux.

L’épreuve voit le jour le 9 septembre 1934 mais la course n’est ouverte aux professionnels qu’en 1945. La Belgique vient d’être libérée et Gaston Rebry est le nouveau directeur de la course, et quelle course !

Au terme d’un sprint serré entre Robert Van Eenaeme et Maurice Van Herzele, ce dernier est déclaré vainqueur et il va le rester pendant près d’une semaine. Le samedi suivant, le journal Het Nieuwsblad publie une photo où on voit clairement que c’est Van Eenaeme qui a franchi le premier la ligne. Mis devant le fait accompli, le juge reconnait son erreur et le classement est modifié.

Gaston Rebry décède à Wevelgem le 3 juillet 1953, à l’âge de 47 ans. Ce décès inopiné incite son jeune fils, 19 ans, à s’établir au Québec. Jusque-là, Gaston Junior était aussi coureur (il fut champion de Belgique junior à 16 ans) et il avait suivi parallèlement une formation à l’académie des Beaux-Arts de Menin. Il s’inscrit à l’école des Beaux-Arts de Montréal avant de devenir artiste peintre au Canada où il va se faire une belle réputation pour ses paysages.