Scientifiquement, comment un coureur seul en tête peut-il développer, sur le plat, pendant près de 20 kilomètres, la même force que trois équipes entières lancées à sa poursuite ? Ce que Frank Vandenbroucke a réalisé le 24 avril 1996 au Grand Prix de l’Escaut est tout simplement inouï. A mes yeux, ce n’est pas seulement une des plus grandes performances de sa carrière, mais probablement la plus sensationnelle à laquelle il m’ait été donné d’assister. Sincèrement, je n’avais jamais vu cela. Voici le récit de ce qui est peut-être le plus grand exploit de VDB : vingt minutes à deux cents pulsations cardiaques.

Les petites histoires de Rodrigo: Frank Vandenbroucke : 20 minutes à 200 pulsations cardiaques !

Il reste un peu moins de vingt kilomètres, tous plats, le long du canal, lorsqu’un maillot bleu de la Mapei attaque. C’est Frank Vandenbroucke, 21 ans, la nouvelle pépite du cyclisme mondial. Son avance ne va jamais dépasser les 15 secondes. Telekom et les équipes italiennes (Polti, Panaria, Refin) sont très solides et excellentes dans l’art de former un "train" pour lancer leur sprinter, Zabel, Lombardi, Svorada, et Bettin. Chaque équipe a délégué deux ou trois coureurs qui ont pour mission de rouler à bloc derrière le jeune belge. Elles ont constamment Vandenbroucke en point de mire. Personne ne croit à la réussite de son échappée. Frank va inévitablement finir par s’écraser contre un mur. "Et ce n’est peut-être pas plus mal, c’est le métier qui rentre. Cela lui fera du bien", se dit-on. Encore 150 mètres d’avance, il ne peut pas tenir, c'est impossible. Et pourtant, il résiste et gagne avec deux secondes d’avance sur Tom Steels et Eric Vanderaerden. Du jamais vu !

Aussitôt la ligne franchie, Dirk Nachtergaele, le soigneur de l’équipe Mapei, fait remarquer à Vandenbroucke que son cardiofréquencemètre indique 208 pulsations ! Alors, Frank le regarde laconiquement et lui répond : "Dirk, c’est la classe !"