Les petites histoires de Rodrigo : Flèche Brabançonne, le record et le courage de Van Hooydonck

Née en 1961, la Flèche Brabançonne (qui devait se disputer ce mercredi) est annulée pour la toute première fois. En presque soixante ans d’histoire, Edwig Van Hooydonck, quadruple vainqueur, trône toujours en tête du palmarès de la course. Van Hooydonck semblait promis à un destin exceptionnel mais il en a courageusement décidé autrement tout simplement parce qu’il ne voulait pas faire comme les autres.

La mémoire collective retiendra avant tout les deux Tours des Flandres remportés par Edwig Van Hooydonck et essentiellement l’image de ce gamin de 22 ans éclatant en sanglots sur la plus haute marche du podium en 1989. Cependant, LA course du Campinois c’était la Flèche Brabançonne. Victorieux à quatre reprises (en 1987, 1991, 1993 et 1995), il détient le record absolu de succès dans cette épreuve.

Passé professionnel quelques mois plus tôt, à l’automne 1986, le grand Van Hooydonck n’a que 20 ans lorsqu’il remporte à Alsemberg sa première grande course. Edwig est un coureur atypique, supporter du RWDM, qui comprend à 24 ans que, vu le contexte, ses meilleures années sont déjà derrière lui. Sa carrière se termine… au sommet de la côte d’Alsemberg, à l’âge de 29 ans. Persuadé de ne plus pouvoir renouer avec son statut de champion, il choisit courageusement de lâcher le fil d'une destinée qui, sans doute, ne lui plaisait plus guère. Une décision d’une grande honnêteté intellectuelle. A une période où l’EPO est quasi généralisée dans le peloton, le Campinois décide de s'en aller, plutôt que de se mentir encore, à lui et aux autres.