Les petites histoires de Rodrigo Beenkens : Qui était José Samyn ?

Ce mardi, le Samyn ouvrira la saison cycliste wallonne après le weekend d'ouverture marqué par le Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Un Samyn, dont le Français Florian Sénéchal est le tenant du titre et qui a été renommé ainsi en 1970 en hommage à son premier vainqueur, José Samyn ? Mais qui était José Samyn ? Rodrigo Beenkens vous l'explique.

"José Samyn était un coureur français, né en Belgique à Quievrain d'un père français et d'une mère belge. Je sais, beaucoup pensent encore aujourd'hui que Quievrain est le nom d'une rivière et qu'on dirait Outre-Quievrain comme on dirait Outre-Rhin. Détrompez-vous, Quievrain est bien un village frontalier, belge, et le fait de dire qu'on va passer Outre-Quievrain, cela veut simplement dire qu'on va franchir la frontière.

José Samyn aurait eu 74 ans le 11 mai prochain et il est tragiquement décédé à l'âge de 23 ans le 30 août 1969 des conséquences de ses blessures encourues lors d'une course à Zingem. Le comble c'est que c'est une course à laquelle il n'aurait jamais dû prendre part. Il y a remplacé en dernière minute Raymond Poulidor, forfait. Que s'est-il passé ? José Samyn a percuté un spectateur, a été relevé avec une fracture du crâne et a été transporté à l'hôpital de Gand où il est décédé quelques jours plus tard.

Samyn était passé professionnel en 1967 au sein de l'équipe Pelforth-Lejeune et il a fait très fort d'entrée en remportant une étape du Tour de France entre Briançon et Digne. L'année suivante, il remportait une étape de Paris-Nice et finissait 2e de la Flèche Wallonne, derrière Rik Van Looy, qui ne l'avait devancé qu'au sprint. En 1969, l'année du drame, il portait le fameux maillot Bic de Jacques Anquetil et de Jan Janssen. Il triompha notamment brillamment au sprint au Tour de l'Oise face au véloce Belge Willy Planckaert.

Samyn, c'est aussi l'histoire d'une famille de coureurs cyclistes. Le papa, Maurice, fut coureur avant la seconde guerre mondiale, le frère, Gilbert, évolua à ses côtés chez les amateurs. Samyn était aussi le petit neveu de Jef Demuysere, ce coureur qui, avant la seconde Guerre, remporta Milan San-Remo, se classa 2e du Tour de France et 2e du Tour d'Italie.

Coïncidence, tragique, revenons sur ce Critérium, cette course de Zingem, l'un des camarades de Samyn, de l'association cycliste montoise, le Belge Joseph Mathy, trouva également la mort au volant de sa voiture en rentrant chez lui ce soir là."