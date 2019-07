Les mots forts de Madiot à Pinot après son abandon : "Tu es un grand, un mec comme toi ça ne renonce pas"

France Télévision a suivi Thibaut Pinot au plus près pendant le dernier Tour de France avec l’une de ses équipes. Une caméra était donc présente au moment où le leader de la Groupama-FDJ, dévasté par son abandon, a retrouvé Marc Madiot, son patron, dans l’intimité d’une chambre d’hôtel. Une séquence forte où le boss de la formation française, réputé fort en gueule, montre son côté humain. Le discours d’un père à son fils.



Le Vosgien a connu un Tour contrasté. Piégé dans une bordure, il a survolé les Alpes avec en apothéose une victoire au Tourmalet. Le Français est persuadé de sa force et de sa capacité à gagner le Tour. Et puis le sort s’est acharné et il s’est blessé à cuisse, sans trop savoir comment. Incapable de continuer, il a renoncé les larmes aux yeux lors de la 19e étape.



"Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça", s’interroge-t-il. "Tu ne mérites pas ce qui t’arrive. Tu as tout bien fait, tu n’y es pour rien. C’est que ça ne devait pas être pour cette année", lui répond Madiot



Touché moralement, Pinot parle d’arrêter (sa carrière ? sa quête du maillot jaune ?). Madiot tente de le comprendre, de le calmer,"Ne dis pas aujourd’hui ce que tu regretteras demain. Tu n’as rien à te reprocher. Continue à faire tout bien et puis un jour ou l’autre la porte va s’ouvrir. Tu n’as pas le droit, tu es un grand. Un mec comme toi, ça ne renonce pas. Tu n’as jamais renoncé. Tu as tout surmonté. Tout ce qu’on t’a mis dans la gueule. Tu es presque au bout, là c’est un petit accroc du destin. Tu vas y arriver, on va y arriver (à gagner le Tour, ndlr). Tu es grand ce soir. Alors c’est sûr que tu as vécu un moment qui dévaste. Là tu vas te poser, t’exprimer et dire ce que tu as envie de dire. Comme tu as envie de le dire. Et ça va s’évacuer. Et puis demain, il fera jour. Il ne faut jamais renoncer, tu l’as en toi ce truc-là. Il n’y a pas cinquante mecs qui l’ont en eux. Toi, tu l’as. Alors le destin, il ne veut pas te donner raison tout de suite. Mais tu vas avoir raison", martèle-t-il.



Les mots de Madiot ont fait mouche. Et le lendemain de son abandon, Thibaut Pinot affirme qu’il reviendra l’année prochaine sur le Tour. "Pour oublier tout ça, il faudra que je gagne le Tour", déclare-t-il dans L'Equipe de ce mardi 30 juillet.