Wout van Aert ne s’arrête donc jamais. Deux semaines après la fin de la saison de cyclocross, qui s’était conclue par une médaille d’argent aux championnats du monde disputés sur la plage d’Ostende, WVA est à nouveau en selle. Actuellement aux Iles Canaries avec son équipe Jumbo-Visma, le Belge montre déjà tout son appétit pour la saison à venir. "Je suis fatigué de temps en temps mais je pense que c’est toujours plus dans la tête que physiquement. J’ai pris une bonne semaine de vacances après les championnats du monde. Et puis on est parti en stage à Ténérife. Les prochains objectifs approchent déjà donc la motivation est là et c’est important de rester frais."

WVA est revenu sur la saison de cyclocross, qui l’a globalement vu prester au niveau de Mathieu van der Poel, avant qu’une crevaison ne mette fin à son rêve de quatrième titre de champion du monde. "Ça fait 2 ou 3 ans que je n’avais plus eu les sensations de cet hiver. J’étais vraiment capable de me battre avec Mathieu Van der Poel et ça c’était plus difficiles ces dernières années. C’est dommage de ne pas avoir gagné les championnats du monde. C’est l’épreuve la plus importante en cyclocross. Mais c’est toujours un sport mécanique et on l’a vu à Ostende."

De retour sur la route, Van Aert fixe les objectifs aussi haut qu'en 2020. Il avait remporté Milan-San Remo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France et deux titres de vice-champion du monde, sur la course en ligne et sur le contre-la-montre. "L’objectif c’est de faire aussi bien. Il y a juste les deuxièmes places aux championnats du monde et au Tour des Flandres qui sont dommages mais ça reste de belles performances. En 2020, j’avais comme l’impression que tout ce que je voulais, se réalisait. Il me reste quand même beaucoup de rêves mais je pense que ça sera difficile de faire mieux. Gagner un monument et des étapes au Tour chaque année, ce serait bien."