Les Mondiaux de cyclo-cross vont se tenir : "Je suis rassuré, tout va bien se passer"

Le Belge Wout van Aert a marqué son territoire en remportant, dimanche à Overijse, la Coupe du monde de cyclo-cross devant son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel, et le Britannique Tom Pidcock.

Et tout cela à une semaine de Mondiaux. Le championnat du monde est en effet prévu dimanche à Ostende, sur un circuit largement sablonneux en bord de mer du Nord, et s'annonce comme un duel entre van Aert et van der Poel, tous deux triples champions du monde.

Un gros point d'interrogation plane au-dessus de la course après des propos de Bart Tommelein, bourgmestre d'Ostende, suite à l'apparition d'un foyer du variant sud-africain du Covid-19 dans la ville.

Ce lundi après-midi, au micro de Sporza, le même Bart Tommelein s'est voulu beaucoup plus optimiste. "Nous avons longuement discuté et nous allons proposer des mesures plus strictes à l'équipe d'experts. Mais je suis rassuré, il n'y a pas d'épidémie de la variante sud-africaine à Ostende. Je suis aussi persuadé que le parcours est parfaitement protégé. Nous insistons : seules les personnes concernées par la course peuvent se trouver sur le parcours. Je suis confiant, tout va bien se passer", a-t-il indiqué à nos confrères.

Mi-janvier, l'UCI avait décidé de supprimer les courses juniors du programme des Mondiaux, déjà en raison de la pandémie.