Les Mondiaux de cyclisme n'auront pas lieu à Aigle-Martigny, l'Italie solution de repli ?

Les championnats du monde cyclisme ne se tiendront pas à Aigle-Martigny. Les dernières décisions des autorités suisses ont donné le coup de grâce aux organisateurs. L’UCI planche sur un "projet alternatif". L’Italie serait prête à prendre le relais.



Les événements de plus de 1000 personnes sont interdits sur le territoire suisse jusqu’au 1er octobre. Les mondiaux devaient avoir lieu du 20 au 27 septembre. Les organisateurs espéraient un "assouplissement significatif des dispositions relatives aux manifestations de plus de 1000 personnes". Cela n’a pas été le cas. Et dans ces conditions, impossible de mettre sur pied un événement de cette ampleur.



Le Comité d’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 Aigle-Martigny "a pris acte" de l’Ordonnance du Conseil fédéral suisse. "De ce fait, l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 à Aigle et Martigny est impossible d’autant plus que 45 pays sont soumis à quarantaine pour l’entrée en Suisse à la date du 8 août, ce qui ne permettrait pas de donner à l’événement le rayonnement souhaité et priverait un grand nombre des 1200 coureurs, des juniors aux élites, issus de 90 pays, de la possibilité de venir défendre leurs chances."