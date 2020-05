Les mesures sanitaires en vigueur en Suisse, pour lutter contre le coronavirus, devraient être assouplies à la fin de l’été. Les rassemblements de plus de 1000 personnes devraient être autorisés après le 31 août.

C’est le Journal "L’Equipe" qui l’a annoncé ce mercredi matin. Tous les regards devraient donc être tournés, vers la commune suisse de Martigny du 20 au 27 septembre, pour les championnats du monde de cyclisme sur route.

Les Mondiaux de cyclisme en Suisse devraient être confirmés ce mercredi - © JOMA - BELGA

Une confirmation qui rassurera l’organisateur du championnat de Belgique sur route. Pour rappel le "National" aura lieu le mardi 22 septembre à Anzegem pendant les mondiaux. La moins mauvaise date selon les organisateurs belges. Ce qui permettra, notamment à Remco Evenepoel, de participer au CLM de mondiaux le dimanche 20 septembre, avant d’enchaîner avec le championnat de Belgique le 22, et la course en ligne de Martigny le dimanche suivant.