Les médias étrangers… jaloux d'Evenepoel !

Hier, le 25 janvier, Remco Evenepoel a fêté ses 20 ans. Avec ses équipiers de Deceuninck-Quick Step. Loin de chez lui puisqu’il entame ce week-end sa saison en Argentine, au Tour de San Juan. C’est là-bas qu’il avait donné ses premiers tours de roue officiels chez les pros il y a tout juste douze mois. A l’époque, les médias étrangers s’interrogeaient sur ce garçon, certes double champion du Monde chez les juniors, mais qui était peut-être un peu trop présomptueux en se permettant de zapper la catégorie des espoirs pour rejoindre directement les rangs des professionnels.

Aujourd’hui, qu’ils soient belges ou étrangers, les journalistes spécialisés sont tous sous le charme du surdoué. Samuël Grulois en a parlé avec trois confrères : l’Américain James Startt (Peloton Magazine), la Française Claire Bricogne (La chaîne L’Équipe) et l’Italien Ciro Scognamiglio (La Gazzetta dello Sport). Ils sont impressionnés mais restent prudents.

James Startt (Peloton Magazine)

Evenepoel prend un très très bon départ. Mais toute la suite de l’histoire doit encore être écrite.

" On va trop loin en disant déjà maintenant que Remco Evenepoel est le prochain Eddy Merckx. Dans le passé, on a vu des coureurs blindés de talent qui s’imposaient très vite mais qui finalement n’ont pas fait une grande carrière. C’est vraiment trop tôt pour le dire mais il faut avouer que le type est étonnant ! Pas uniquement sur papier mais également dans son style, facile et décontracté. Il a aussi une certaine facilité avec les langues, ce qui va beaucoup l’aider dans le cyclisme moderne. Il est très bien encadré. Bref, il prend un très très bon départ. Mais toute la suite de l’histoire doit encore être écrite. Et puis, grande question : sera-t-il vraiment un coureur de grands Tours ? On ne le sait pas encore. Il a déjà fait ses preuves sur les classiques en 2019 (NDLR : vainqueur de la Clasica San Sebastian), ce qui constitue une bonne base pour devenir un spécialiste des courses par étapes. Mais il devra d’abord se tester sur des courses d’une semaine, puis sur les courses de trois semaines, un autre cap. Il va faire son premier Tour d’Italie cette année et c’est top pour son âge. L’ambiance du Giro va certainement l’inspirer et je pense qu’il va se régaler ! "

Claire Bricogne (La chaîne L’Équipe)

La presse belge n’en fait pas trop car Remco est vraiment un phénomène, c’est le mot juste.

" Quand Remco Evenepoel est arrivé l’année dernière sur le circuit professionnel, nous n’avons pas dû le présenter, ce qui est pour moi quelque chose de fort ! Sur notre chaîne, on essaie de présenter les coureurs de façon globale et pour lui, on n’a rien eu à faire car quasiment tout le monde le connaissait déjà, le public, les gens de la télé, nos chefs… tout le monde vraiment ! Je ne pense pas que la presse belge en fait trop sur lui. Énormément de personnes m’ont dit qu’elles n’avaient jamais vu un tel coureur. Vous n’en faites pas trop car c’est vraiment un phénomène, c’est le mot juste. Il faudra encore attendre un peu pour savoir ce que ça donnera vraiment. Il a de la pression sur les épaules mais il est conscient que c’est normal et légitime. Certains le voient gagner un jour le Tour de France et moi je dis… pourquoi pas ? Remco se connaît très bien, il va toujours essayer de repousser ses limites, et pourquoi pas donc jusqu’au Tour de France peut-être ! "

Ciro Scognamiglio (La Gazzetta dello Sport)

Il y a du talent chez les jeunes en Italie mais oui, nous sommes un peu jaloux d’Evenepoel.

" Le plus étonnant, c’est la façon avec laquelle Remco Evenepoel s’est adapté dès sa première année chez les professionnels après avoir tout gagné chez les juniors. Il a directement été très constant avec cinq victoires, avec aussi la médaille d’argent au Championnat du Monde du contre-la-montre où il a été vraiment impressionnant. Et non, il n’est pas impressionnant… trop tôt ! Ce n’est pas une question d’âge. C’est finalement la même chose qu’Alejandro Valverde quand il devenu champion du Monde à 38 ans. Il n’était pas trop vieux pour gagner le Mondial ! Donc Remco n’est pas trop jeune pour gagner. Sa deuxième saison chez les pros sera intéressante car on verra s’il est capable de garder le même niveau, de s’améliorer un peu. Nous ne savons pas ce que ça va donner mais le signal est clair : Evenpeol est clairement un coureur hors de la norme. Il y a du talent chez les jeunes en Italie mais oui, nous sommes un peu jaloux d’Evenepoel. "