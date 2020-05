Les manifestations sportives autorisées en Suisse dès juin, l'UCI veut maintenir les Mondiaux

Les autorités suisses ont ouvert la porte à l’organisation de manifestations sportives à partir du mois de juin. Cette décision, encadrée de règles strictes, ravit le football helvète. Elle ne modifie pour l’instant pas la donne pour les Mondiaux de cyclisme, prévus en septembre.



L’Equipe annonçait ce mercredi la confirmation de la tenue des Mondiaux. Cette annonce était prématurée. Puisque si le gouvernement suisse a, à nouveau, autorisé, la tenue de manifestations sportives, il a établi un calendrier jusqu’à fin août. Trop tôt en ce qui concerne, les Mondiaux de cyclisme.



"L’Union Cycliste Internationale (UCI) travaille avec le comité d’organisation d’Aigle-Martigny 2020 pour maintenir nos Championnats du Monde Route aux dates prévues (20-27 septembre 2020). Nous suivons de près, avec les organisateurs et les autorités suisses compétentes, l’évolution de la situation sanitaire dans le pays et nous prendrons les décisions appropriées afin d’assurer la bonne tenue de l’événement dans le respect de la santé des coureurs et de toutes les personnes impliquées et attendues", a affirmé, sollicité par nos soins, l’Union cycliste internationale. En clair, rien ne change actuellement. Et les rumeurs d’une délocalisation potentielle des épreuves dans le Golfe au mois de novembre, restent à l’état de rumeurs.



Le championnat suisse de football pourrait reprendre dès le 6 juin prochain. En effet, le Conseil fédéral suisse a autorisé les manifestations sportives réunissant jusqu’à 300 personnes à partir de cette date-là.

Toutefois, les sports nécessitant un contact physique constant, comme le judo ou la boxe, devraient encore rester interdits jusqu’au 6 juillet.

Quant aux entraînements collectifs, ils sont autorisés, sans restriction de groupe, dès le 6 juin.



La Swiss Football League, qui rassemble les vingt clubs professionnels du pays, doit décider vendredi de la reprise du championnat à l’occasion d’une assemblée. En cas de reprise, les premiers matches pourraient se jouer à huis clos.

Les événements de plus de 1000 personnes sont toujours interdits jusqu’à fin août. Le Conseil fédéral tranchera le 24 juin sur les manifestations réunissant entre 300 et 1000 personnes.