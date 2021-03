Les larmes de Thomas Degand, sans contrat : "Pas facile de dire à ma petite fille qu'on n'ira plus sur les courses"

Plusieurs coureurs cyclistes belges sont dans le cas : Guillaume Van Keirsbulck, Julien Vermote, Thomas Degand notamment se retrouvent, bien malgré eux, sans emploi. Leurs équipes respectives ne les ont pas prolongés l'hiver dernier. Et même s'ils espèrent un miracle, ils doivent tous les trois bien admettre que ce sera compliqué de poursuivre leur carrière.

Nous avons pris des nouvelles de l'un d'entre eux, le Hennuyer Thomas Degand, terriblement déçu de ne pas avoir reçu de nouveau contrat chez Intermarché-Wanty Gobert (avec qui il a roulé tout sa carrière professionnelle, sauf lors de son passage chez IAM Cycling lors de la saison 2015). A 34 ans (il fêtera son 35ème anniversaire le 13 mai prochain), celui qui a participé à un Tour d'Espagne et deux Tours de France, a le moral au plus bas et traîne son mal-être au quotidien depuis trois mois.

Impossible pour lui d’accepter, du moins pour le moment, cette retraite anticipée non désirée. Alors, pour s’occuper l’esprit et… pour avoir une sortie de secours si ladite retraite devait se confirmer, il étudie pour devenir coach sportif. Et il en profite pour finir les travaux de peinture dans sa jolie maison, récemment construite à Isières, dans l’entité d’Ath, tout près du Pays des Collines dans lequel il prend encore beaucoup de plaisir à s’entraîner.

Isières, ce n’est autre que le village d’un certain Jean-François Bourlart (NDLR : Lire sa réaction en bas de l’article), son dernier patron, le manager de ses débuts dans l’équipe Storez-Ath et avec qui le dialogue est désormais rompu. " Il habite à 500 mètres de chez moi. C’est difficile de le croiser quand je pars m’entraîner. Mais je peux le regarder droit dans les yeux car je n’ai rien à me reprocher. J’ai toujours eu mon franc-parler et ça n’a pas toujours joué en ma faveur. S’il m’avait prévenu plus tôt, j’aurais pu me retourner mais là, toutes les équipes étaient déjà complètes… "

Notre rôle n’est pas de prendre parti et nous ne le ferons donc pas. Il y a sans doute dans ce dossier des torts partagés, à coup sûr des fautes non-avouées. Mais la détresse de Thomas Degand nous a touchés. Voici l’interview pleine d’émotion d’un (ex)-coureur en détresse.

Thomas, vous ne pouvez pas le cacher, vous avez le moral dans les chaussettes…

" (Il craque et fond en larmes) Quand ta petite fille te demande ‘Papa, on va encore aller à la course ?’ et que tu dois lui répondre ‘Non’, ce n’est franchement pas facile… "

Que devenez-vous ?

" À l’heure actuelle, je suis au chômage. Je n’ai effectivement plus eu de contrat pour 2021. A ma grande tristesse parce que j’avais encore vraiment l’envie, la motivation et la volonté d’être coureur. Cela reste mon avis mais je pense que j’avais encore ma place dans les pelotons professionnels. Je ne fais donc plus partie du monde du vélo, du moins pour l’instant. Ça me manque… C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai dû accepter cette décision même si je ne suis toujours pas d’accord. Voilà ma situation. "

Outre le fait d’avoir le sentiment d’être encore capable de rouler, vous avez surtout du mal à digérer la méthode…

" Les gens qui me connaissent savent que j’ai toujours fait mon métier à 200%. C’est une vraie chance d’avoir pu faire de ma passion mon métier pendant une dizaine d’années. Mais justement, quand on fait de sa passion son métier, on prend particulièrement à cœur son boulot. C’était mon cas. Et donc, le fait que cela s’arrête ici de manière un peu inattendue, le fait d’avoir disputé ma dernière course sans savoir que c’était la dernière (NDLR : Liège-Bastogne-Liège, le 4 octobre 2020), c’est vraiment difficile à vivre. "

Aujourd’hui, vous vous sentez un peu mieux ?

" Mon épouse et mes proches vous le diront : j’ai été très très mal… J’essaie en ce moment de remonter la pente mais, honnêtement, c’est loin d’être évident. Mais voilà, je reste fidèle à moi-même, je ne fais pas de bruit. Et j’essaie d’accepter la situation. J’aurais pu faire du bruit dans les médias (NDLR : C’est nous qui avons contacté Thomas Degand et non l’inverse) mais, vous me connaissez, ça n’a jamais été ma marque de fabrique et ce n’est pas maintenant que ça va changer. J’aurais pu oui, mais je ne l’ai donc pas fait. Je me suis plutôt renfermé sur moi-même. Je n’ai même pas été voir le Grand Prix Samyn qui passait pourtant à quelques kilomètres de la maison. "