Les jumeaux Yates prolongent de deux ans leur contrat avec Mitchelton-Scott

Les jumeaux Adam et Simon Yates ont prolongé pour les deux prochaines saisons leur contrat avec la formation Mitchelton-Scott, a annoncé l'équipe australienne lundi.

Tous deux ont rejoint la formation australienne du WorldTour, alors appelée Orica GreenEdge, en 2014. A 25 ans, les frères Yates figurent parmi les cyclistes les plus prometteurs du cyclisme mondial. Tous deux ont remporté le classement du meilleur jeune au Tour de France: Adam en 2016 et Simon l'année suivante.

Cette année, Simon a brillé au Tour d'Italie: vainqueur de trois étapes, il a porté le maillot rose pendant 13 jours. Il s'est finalement classé 21e. Simon Yates totalise 11 victoires professionnelles, dont 8 sur des épreuves WorldTour.

Adam, actuellement engagé sur le Tour de France, compte 8 succès à son palmarès. Cette saison il a remporté une étape à Tirreno Adriatico et une au Critérium du Dauphiné.

"Nous avons une confiance inébranlable en ces deux jeunes gars", a expliqué le directeur sportif Matt White, qui rappelle que son équipe a déjà obtenu deux podiums et sept top-dix en dix participations à un Grand Tour. "Avec leur confiance en retour, nous savons que des choses encore plus grandes pointent à l'horizon. Avec également Esteban Chaves, nous possédons trois des talents les plus prometteurs de cette génération. C'est une perspective excitante pour une équipe qui va de l'avant."