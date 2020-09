Les jeunes Xandres Vervloesem et Sylvain Moniquet rejoignent Lotto Soudal

Les jeunes Belges Xandres Vervloesem (20 ans) et Sylvain Moniquet (22 ans) ont signé un contrat de deux ans avec la formation belge Lotto Soudal. Les deux coureurs se sont illustrés la semaine passée dans la Ronde de l’Isard, une course par étapes dans les Pyrénées françaises. Dimanche, dans la dernière étape, Sylvain Moniquet a cédé son maillot de leader à son futur coéquipier Xandres Vervloesem.

"Je suis agréablement surpris, pour être honnête, explique Xandres Vervloesem. Depuis mon passage chez les juniors, je sais que je ne suis pas un mauvais grimpeur, mais ce n’était que ma deuxième vraie course en montagne chez les U23. J’ai peut-être brisé le rêve de Sylvain Moniquet, mais c’est le sport. Pour l’instant, Sylvain évolue toujours dans l’équipe Groupama-FDJ Continental Team. Henri Vandenabeele et moi avons essayé d’isoler Sylvain dans la dernière étape, et nous y sommes parvenus. L’an prochain, Sylvain et moi travaillerons ensemble, mais ce n’est pas encore le cas à l’heure actuelle. Gagner cette course prestigieuse est un boost pour ma confiance et un remerciement envers ma future équipe. Ils m’ont donné un contrat sur base de mes bons résultats lors de tests, avant même la Ronde de l’Isard…"

Sylvain Moniquet peut lui aussi être qualifié de grimpeur. La semaine passée, à la Ronde de l’Isard, il s’est montré sous son meilleur jour dans le Port de Balès, l’Hospice de France, le Col du Chioula, Ax-3-Domaines et le Col de Latrape. Il a également porté le maillot de leader pendant deux jours.

"J’ai eu un jour sans dans la dernière étape. Je voulais vraiment gagner, mais c’est le sport. Xandres gagne le général et je peux vivre avec ça. Nous nous connaissons de l’équipe nationale", raconte Sylvain Moniquet. Après trois ans chez les U23, j’ai eu l’opportunité de rejoindre une équipe UCI ProTeam mais j’ai préféré attendre une année supplémentaire, en espérant qu’une équipe WorldTour me donne ma chance, ce qui est finalement arrivé. Je suis prêt pour cette nouvelle étape et je suis heureux de rejoindre Lotto Soudal. Je connais les autres jeunes coureurs, je parle un peu le néerlandais et je suis prêt à travailler dur pour les leaders de notre équipe. J’aurai ma chance plus tard. C’est une super opportunité, qui se présente au bon moment. "

"Nous nous sommes plongés dans notre propre vivier pour signer de jeunes coureurs de talent ", explique John Lelangue, manager général de Lotto Soudal. " C’est un choix délibéré de rajeunir l’équipe et de ne pas viser que les classiques, mais également les courses par étapes. Nous avions besoin de plus de grimpeurs. Avec Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Filippo Conca, Sylvain Moniquet et Xandres Vervloesem, nous avons des ambitions à moyen terme. Nous avions déjà recruté Sébastien Grignard plus tôt cette année. Cela fait plaisir de voir que l’équipe de développement de Lotto Soudal, menée par Kurt Van de Wouwer, fonctionne extrêmement bien. Nous pouvons à présent récolter les fruits de son excellent travail."