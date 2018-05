Les Hammer Series, "un concept à évaluer dans le temps", selon David Lappartient

Cette année, deux Hammer Series seront organisées sur le sol européen puisque Stavanger (Norvège) sera le théâtre d'une première course entre le 25 et le 27 mai, dans la foulée du Tour des Fjords. Une semaine plus tard, le Limbourg néerlandais accueillera une nouvelle fois la compétition organisée par le consortium Velon, du 1er au 3 juin. Le format reste identique par rapport à l'an dernier : trois journées pour trois étapes différentes, le Hammer Climb, le Hammer Sprint et le Hammer Chase, une course de puncheurs sur un circuit de côtes, une pour sprinteurs sur le plat et une longue poursuite par équipes… sur route.

Durant les deux premiers jours, les formations de cinq coureurs emmagasinent des points lors de chaque passage sur la ligne d'arrivée, permettant d'établir un classement par équipes et par points L’équipe en haut de la hiérarchie a l’honneur de débuter la Hammer Chase, un contre-la-montre de 48,9 kilomètres divisés en 3 tours de 16,3 km, avec 30 secondes d’avance sur les 2eme. De plus, les points pris lors des deux premières journées seront également changés en bonus temps. Avec ce système de calcul, chaque formation pourra ajouter des bonifications par rapport à ses adversaires. Au final, l’équipe qui parvient à franchir en première la ligne d’arrivée sera déclarée victorieuse des Hammer Series.

Pour cette deuxième édition, dix armadas du World Tour ont répondu présent dont les deux équipes belges, Lotto-Soudal et Quick Step-Floors. Bahrain-Mérida et Bora-Hansgrohe viendront se joindre à la fête la semaine prochaine aux Pays-Bas. Ce format particulier est une tentative de rendre le cyclisme davantage attractif. Une des priorités du président de l'UCI David Lappartient. " Je ne peux que féliciter ce genre d'initiative. C'est un concept qui peut prendre. C'est une autre manière de courir ", déclare-t-il à la RTBF.

Velon, un regroupement d'équipes cyclistes, lancé le 25 novembre 2014, met tout en œuvre pour développer son concept. D'ailleurs, la course sera à suivre gratuitement en livestream sur Twitter, Facebook et Dailymotion. " La nouveauté peut avoir du bon. Cela peut être un bon outil de promotion du vélo sur d'autres continents " , complète le Français. Le collectif Vélon l'a bien compris puisque les Hammer Series se délocaliseront également à Hong-Kong, l'espace d'une journée, le 14 octobre. De plus, Graham Bartlett, patron de Velon et organisateur de Vélon, voudrait en créer " 8 à 10 dans les années à venir. "

Un format difficile à comprendre

Cependant, le président de l'UCI attend avant de se construire une idée définitive des Hammer Series, qui entend bouleverser les codes du cyclisme contemporain. " Je demande à évaluer ce concept dans le temps. Cette année, nous aurons un échantillonnage plus grand pour effectuer une analyse plus complète. Il faut éduquer le public pour qu'il comprenne comment cela fonctionne. " L'an dernier, si les amateurs de suspens ont été servis avec la lutte entre l'équipe Sunweb et la Team Sky dans la dernière ligne droite, la difficulté de compréhension des règles a calmé les ardeurs des observateurs. Lors des deux premières journées, les indications à l'écran n'étaient pas claires voire même erronées. Espérons que Velon ait bien répété ses gammes pour cette édition 2018 avec de nombreuses piqûres de rappel pour les téléspectateurs.

Un danger pour les autres courses?

" Au niveau sportif, je ne suis pas sûr que cela remplace les monuments et les Grands Tours, qui constituent le coeur du cyclisme. De plus, le calendrier est déjà bien chargé ", rappelle le président. Pour preuve, les Hammers Series ont lieu au même moment que des épreuves par étapes qui luttent pour avoir un plateau de qualité comme le Tour de Belgique, les Boucles de la Mayenne, le Tour du Luxembourg. Le Baloise Belgium Tour n'a que trois formations World Tour au départ et l'épreuve du Grand-Duché, classée hors catégorie, n'en aura aucune. L'organisateur Andy Schleck considère le concept de Vélon comme un danger pour sa course, mais pas uniquement. " Je n'ai pas encore compris le système. Où veulent-ils en venir ?", souligne l'ancien vainqueur du Tour 2010 au journal luxembourgeois Le Quotidien. " Il y a beaucoup d'argent derrière. En tant qu'ASBL, on souffre. De plus, c'est qu'une équipe comme BMC Racing Team qui avait 30 coureurs l'an dernier a perdu six coureurs. En diminuant leurs effectifs, les équipes ne peuvent plus s'aligner sur autant d'épreuves que par le passé. " Le secrétaire général du Tour du Luxembourg Ed Buchette lance un appel direct à l'UCI pour la protection des petites courses. " David Lappartient avait annoncé avant la cérémonie du centenaire de la fédération luxembourgeoise que l'UCI n'a pas été assez vigilante et que ce n'est pas logique que Velon ait pu imposer son format sans réaction. Nous espérons voir l'UCI prendre des mesures de protection pour des épreuves de notre niveau ", souligne-t-il sur le site DirectVelo.

Vous l'aurez compris, les Hammer Series font face à un fameux défi : proposer un modèle attractif et compréhensible sans desservir le cyclisme traditionnel en tuant les autres courses. Cette deuxième édition donnera des éléments de réponse quant au futur de ce concept.