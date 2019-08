Les frères Van Poppel réunis chez Wanty-Gobert en 2020

Les frères Danny et Boy Van Poppel seront à nouveau réunis dès 2020 sous les couleurs de Wanty-Gobert, a annoncé la formation pro continentale belge dimanche. Après des débuts en World Tour en 2013 ensemble, sous les ordres de Hilaire Van der Schueren, les frères ont évolué trois saisons sous les mêmes couleurs, chez Vacansoleil-DCM puis Trek. Leurs voies se sont ensuite séparées, Boy restant chez Trek avant de passer chez Roompot l'été dernier, tandis que Danny a rejoint Sky puis Jumbo-Visma.

Danny, 26 ans, a récolté le plus de satisfaction dans sa carrière en décrochant notamment des victoires sur Halle-Ingooigem, Binche-Chimay-Binche et des victoires d'étapes sur la Vuelta, les Tours de Wallonie, de Pologne, de Burgos, Luxembourg ou à l'Arctic Race. Cette année, sous les couleurs de Jumbo-Visma, il a notamment terminé 5e de Gand-Wevelgem et 7e Dwars door Vlaanderen.

"Je suis très heureux de rejoindre Wanty-Gobert. Cela m’offre de nouvelles opportunités, de surcroît avec mon frère ! C’est bien de rejoindre cette équipe belge. Avec l’intérêt, resté à travers les années, et les bons souvenirs de chez Vacansoleil, je suis déjà impatient d’être l’an prochain chez Wanty-Gobert. Pour moi, personnellement, le plaisir est le plus important mais je suis également ambitieux. Je veux me battre pour chaque opportunité, et ce avec un nouveau train chez Wanty-Gobert. Et pourquoi pas sur les routes du Tour de France ?", a réagi Danny Van Poppel.

Boy, 31 ans, a lui aussi une très bonne pointe de vitesse. Il peine cependant à concrétiser avec une seule victoire à son palmarès au Tour du Missouri en 2008. "Wanty-Gobert est une équipe qui grandit chaque année, donc c’est un défi de les rejoindre pour les deux prochaines saisons. Cela fait déjà un petit temps que nous voulons être réunis sous les mêmes couleurs. Je suis impatient de pouvoir à nouveau me mettre au service de l’équipe, après cette saison où j’ai pu jouer ma propre carte et décrocher quelques places d’honneur. Le meilleur est à venir", s'est réjoui Boy Van Poppel.