Les favoris préfacent l'Amstel Gold Race

Avant la 54ème édition de l'Amstel Gold Race, la rédaction de la RTBF vous propose un petit tour d'horizon des différents candidats à la victoire.

Philippe GILBERT, pour une 5ème Amstel Gilbert, est retourné chez lui à Monaco après son succès roubaisien. "J'ai eu un nombre incroyable de réactions positives à ma victoire", a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence de presse à Lanaken, "à tel point qu'il était impossible de répondre à toutes. Je peux peut-être faire ça comme ça ? Merci tout le monde. Ce que j'ai fait cette semaine ? Je me suis d'abord un peu reposé mais encore beaucoup entraîné en vue de la course de dimanche et de la semaine prochaine (Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, ndlr), raconte Philippe Gilbert. Gilbert a déjà pas mal de jours de course au compteur cette année. Est-il encore assez frais pour cette nouvelle portion de saison qui commence dimanche ? "Oui, je crois", dit-il. "J'ai commencé la saison calmement (au Tour de la Provence, le 14 février, avec d'ailleurs une victoire d'étape dans cette course, ndlr). Je l'ai encore ressenti lors du Circuit (Het Nieuwsblad), mais cela offre certains avantages maintenant. Je suis encore assez frais, très sûr et très concentré sur ce qui arrive." Gilbert n'a pas vu la Flèche Brabançonne remportée mercredi par Mathieu van der Poel. "J'étais sur mon vélo", dit-il en riant. "J'ai juste regardé le résumé. Bon, c'est comme chaque année. Je sais qui sont les favoris dimanche. Mathieu en fait partie. Ce n'est pas nouveau. Il s'est également montré dans les courses précédentes, nous savons qu'il court à un niveau élevé, qui ne sera pas différent dimanche. Je vais faire de mon mieux dimanche et on verra bien."

Julian ALAPHILIPPE, motivé mais plus aussi frais "Cette course m'a toujours plu. Elle demande beaucoup de concentration et est éprouvante physiquement. Chaque année je me suis senti un peu mieux sur l'Amstel. J'arrive avec encore beaucoup de motivation et j'espère avoir du plaisir. Après ma chute au Pays Basque, je me suis rassuré sur la Flèche Brabançonne. Plus de douleur, tout est rentré dans l'ordre, c'est derrière moi. Si j'ai avancé mon pic de forme ? Oui car mes objectifs étaient plus tôt dans l'année. Je voulais briller sur les courses italiennes (Strade Bianche et Milan-Sanremo). Maintenant on arrive sur les Ardennaises et je ne pense pas être aussi frais que l'an dernier. Mais on verra, je suis là pour me faire plaisir", explique Julian Alaphilippe.

Mathieu VAN DER POEL, enfin un Néerlandais ? Très impressionnant depuis le début du printemps, Mathieu van der Poel arrive sur cette Amstel Gold Race avec une énorme pancarte dans le dos. Les Néerlandais attendent une victoire depuis 2001 et Erik Dekker. "La différence par rapport aux Classiques Flandriennes, c'est que l'on va voir arriver d'autres coureurs. On va voir si ce type de course me convient bien. J'ai fait une bonne préparation, j'ai roulé dans les bosses, la forme est assez bien pour jouer la victoire. Je connais évidemment très bien le parcours. Je me suis souvent entraîné par là quand j'étais jeune. Vous savez, pour moi, même si je suis Néerlandais, cette course n'est pas plus importante que le Tour des Flandres par exemple. L'Amstel est comme les autres courses. Quand je prends le départ, toutes les courses sont importantes pour moi. Comment je gère la pression ? Je suis habitué. Depuis mes débuts, les gens pensent que je vais tout gagner, mais ce n'est pas si facile que ça. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des très bons résultats dans les Classiques", explique Mathieu van der Poel.

Maxime MONFORT, respect et admiration pour van der Poel Maxime Monfort aura lui la tâche d'emmener, protéger et replacer son leader Tim Wellens. Max a retrouvé la forme. "Je me sens bien. J'ai retrouvé des bonnes jambes et de la fraîcheur au Tour du Pays Basque car quand j'ai remplacé un équipier sur le Tour de Catalogne, ça m'a mis un peu dedans. Je me sens prêt pour jouer mon rôle et aider l'équipe. L'Amstel nécessite d'être super attentif, et ce dès le départ. Il y a des chutes, des voitures garées en contresens. Si on est en milieu de peloton, même avec une bonne condition on a aucune chance. Mon avis sur Mathieu van der Poel ? Le même que tout le monde je pense... C'est un super phénomène du vélo. Et en plus, il attire la sympathie. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de respect pour tout le monde et qu'il ne se prend pas la tête. Il vient d’enchaîner une trentaine de victoires en cyclocross, et après à peine une semaine ou deux de pause, il enchaîne avec la route en gagnant des courses tout de suite! C'est impressionnant, tout comme son Tour des Flandres. Il était sans doute le plus fort ce jour là. On ne peut avoir que du respect et de l'admiration", déclare Maxime Monfort.

Tim WELLENS, attentif au placement Tim Wellens sera le leader de l'équipe Lotto-Soudal. Après s'être essayé sur quelques Classiques Flandriennes (3ème du Nieuwsblad et 34ème du Tour des Flandres), Tim retrouve le terrain qui lui convient le mieux. "Pour l'instant, à l'entrainement, je me sens bien. Mais je me méfie parce que avant le Tour des Flandres, j'avais aussi de bonnes sensations et j'ai finalement été déçu en course. Encore une fois, il y a beaucoup de candidats à la victoire. C'est le cyclisme moderne, tout le monde est à un niveau tellement haut que ça devient difficile de faire une grosse différence. L'Amstel ressemble un peu au Tour des Flandres car les efforts sont courts : une minute ou une minute trente. Mais il n'y a pas de pavés. La position est aussi très importante car les routes sont étroites et tournent beaucoup. Les jambes parlent plus encore à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. Vraiment, à l'Amstel, le placement est primordial", confie Tim Wellens.

Rik VERBRUGGHE, avec une équipe Bahrain-Merida costaude Comme l'an dernier, l'équipe Bahrain-Merida arrive sur l'Amstel avec un collectif très fort. Nibali, Colbrelli, Gasparotto et les frères Izagirre l'an dernier. Colbrelli, Teuns et Mohoric cette année. Mais la largeur de l'effectif ne garantit pas la victoire et Rik Verbrugghe, Directeur Sportif chez Bahrain, le sait. "C'est certain que nous avons beaucoup de cartes à jouer. Mais on va voir... Sur l'Amstel, ça reste un mixte entre Flandriennes et Ardennaises. On arrive avec une équipe un peu mixte avec Sonny Colbrelli, Matej Mohoric et Dylan Teuns. Sur papier, on peut faire quelque chose, mais tout doit encore se mettre en place. J'aimerais calmer un peu les ardeurs de Mohoric. Attaquer sur le Tour des Flandres à 80 kms de l'arrivée, c'est un peu loin pour espérer un bon résultat. Mais il a d'énormes qualités, l'an dernier il a gagné le BinckBank Tour. Il a été malade avant Tirreno et présente donc un retard de préparation. Du coup on va le prolonger jusque Liège-Bastogne-Liège et on va le voir sur les courses Ardennaises", déclare Rik Verbrugghe.

