Les cyclistes professionnels élisent Tim Declercq comme meilleur équipier

Les coureurs professionnels des équipes du WorldTour ont désigné Tim Declercq comme meilleur équipier lors d'un sondage sur le site spécialisé Cyclingnews. Le Belge de 31 ans, membre de l'équipe Deceuninck-Quick-Step, a devancé le Gallois Luke Rowe (Ineos).

Cyclingnews a demandé aux coureurs de voter non seulement pour le meilleur équipiers dans leurs rangs, mais aussi (anonymement) pour le meilleur "gregario" de l'ensemble du peloton. Les coureurs ne pouvaient dans ce cas pas voter pour un équipier. Declercq a reçu 29 votes. 'El Tractor' a devancé de justesse Rowe (27 votes) et son équipier danois Michael Morkov (13 votes). Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step) et Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ont reçu trois votes chacun.

Il a donc été demandé aux formations de voter l'équipier le plus fiable dans leurs rangs. Sans surprise, Declercq a été choisi chez Deceuninck-Quick Step. Chez Lotto Soudal, Nikolas Maes a été plébiscité.