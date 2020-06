Les courses cyclistes reprendront dès début juillet en Flandre

Cycling Vlaanderen, la fédération flamande de cyclisme, a dévoilé ce vendredi son calendrier pour le mois de juillet, sous réserve de validation des communes. La semaine dernière, la fédération avait reçu l'autorisation d'organiser des courses avec plus de 50 coureurs à partir du 1er juillet.

Ces derniers jours, Cycling Vlaanderen s'est réunie avec les différentes parties prenantes. "Grâce à l'enthousiasme de nombreux amateurs de cyclisme, nous avons pu établir un calendrier pour tous les coureurs dans chaque discipline", peut-on lire dans le communiqué.

"En plus des courses classiques, des compétitions spécifiques de club seront organisées sur les pistes de cyclisme ouvertes, les circuits fermés de cyclisme et en mountainbike. Pour le mountainbike, un programme a également été mis en place avec des entraînements, des entraîneurs expérimentés et d'(anciens) coureurs."

Cycling Vlaanderen fournira un kit hygiénique contenant du gel pour les mains et des masques buccaux à tous les organisateurs. La fédération effectuera également "un investissement supplémentaire pour que tout se déroule de manière sûre et responsable". Les organisateurs recevront également un guide avec l'ensemble des mesures à suivre.

Le calendrier est désormais dans l'attente de la validation des communes et des protocoles à suivre dans chaque commune. Des courses peuvent encore être annulées ou ajoutées.