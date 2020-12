Les courses à étapes wallonnes pour jeunes menacées, où vont éclore les futurs grands du cyclisme belge ?

Il y a trois jours, la direction du Tour de Liège annonçait l’annulation de son édition 2021. Cette course à étape pour les jeunes, parmi les plus en vue dans le paysage belge, n’est pas la seule à passer à la trappe pour la saison prochaine. La faute à la situation ambiante, qui amène une frilosité de la part des éventuels partenaires de sponsoring, mais pas que. Les coûts liés à l’organisation et le peu de retombées médiatiques contraignent les organisateurs de courses à se rétracter avec, en bout de course, des victimes bien impuissantes : les jeunes, qui peinent à trouver des courses pour exprimer leurs talents. LIRE AUSSI : L’UCI adopte son premier protocole sur les commotions cérébrales

"Les épreuves pour les jeunes vont mal" Le Province Cycling Tour 2021 n’aura donc pas lieu. Le retrait du sponsor principal pour la prochaine édition de cet événement cycliste chez les jeunes a donc acté la fin du projet. La province de Liège, par qui la course était maintenue à flot, est contrainte de réaliser des économies dans ses contrats de sponsoring et a donc laissé l’organisateur actuel, l’UC Seraing, à son triste sort. Du côté de l’organisation, la déception est immense. C’est de plus en plus compliqué de trouver des partenaires. Avec l’annulation de cette course et les difficultés récurrentes pour boucler le budget du côté du Tour de Namur, ce sont donc deux courses à étapes majeures pour les jeunes qui vivotent péniblement. "Les épreuves importantes pour les jeunes vont mal, retrace notre consultant cyclisme Gérard Bulens. Il y a très peu de couverture médiatique. C’est de plus en plus compliqué de trouver des partenaires. La presse francophone écrite ou les sites internet des journaux ne parlent plus des épreuves pour jeunes. Fut une autre époque où on parlait de toutes les épreuves cyclistes pour jeunes. Mais l’autre gros problème, ce sont les coûts liés à l’organisation."

Les frais liés à l'organisation sont trop chers Ce qui fait grincer des dents du côté des organisateurs, c'est le prix pour l'obtention de la licence, et les taxes et autres assurances qui lui sont assorties. Pour une course comme le Tour de Liège, ce prix dépasse les 10.000 euros, soit une part considérable dans un budget d'organisation. Pour quelle contrepartie ? "Rien ou pratiquement", nous glisse une personne expérimentée du milieu. "La Ligue Vélocipédique (RLVB) dépêche cinq ou six délégués qui assurent la bonne tenue de l'épreuve, en plaçant notamment la photo-finish, mais ce sont des montants énormes pour seulement cinq ou six délégués." Forcément, en période compliquée financièrement, le moindre centime compte, et on cherche par tous les moyens à tailler dans le gras pour que les comptes soient à l'équilibre. "Peut-être qu'une solution pourrait être de supprimer les prix chez les jeunes ou de rediriger les courses par étapes vers des courses de circuit", glisse-t-on. Moins de kilomètres de kilomètres à aiguiller, c'est moins de signaleurs à rétribuer. "Mais ça va un peu à l'encontre de la logique des courses par étapes", réagit-on à la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles.

Du coup, les jeunes, ils roulent où ? Le problème est plus large, il n’est plus seulement celui du Tour de Liège. "Le risque à l’avenir, c’est de voir les courses pour jeunes disparaître complètement. On va trouver de moins en moins de personnes motivées pour se décarcasser afin de trouver un contrat de sponsoring pour que la course puisse se tenir", craint-on chez les organisateurs. Avec, au final, le risque que des jeunes motivés, inscrits dans des clubs de vélo, aient de plus en plus de mal à trouver des courses sur lesquelles s’aligner, sauf en allant régulièrement dans les pays voisins, ce qui n'est logistiquement pas toujours possible. "Les jeunes sont les victimes", conclut Gérard Bulens. "Des aspirants jusqu’aux espoirs, ils ont perdu un an. Dans ce réservoir, il va y avoir des gars qui vont se démotiver et qui vont peut-être quitter ce sport."