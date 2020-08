Les chiffres du Tour de Lombardie

On disputera samedi la 114e édition du Tour de Lombardie. Née en 1905, soit deux ans avant Milan-Sanremo, l’épreuve lombarde est, parmi les cinq monuments du sport cycliste, celle qui a été le moins souvent annulée. Seules les éditions 1943 et 1944 n’ont pas pu se dérouler en raison de la Seconde Guerre mondiale. Paris-Roubaix, créé neuf ans plus tôt, est le seul monument qui a été plus souvent disputé que la Lombardie. A titre comparatif, Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques qui a vu le jour en 1892, a été disputée à 105 reprises. Voici les principaux chiffres du Tour de Lombardie 2020.

1 Le Tour de Lombardie sera le PREMIER monument du sport cycliste auquel participera Remco Evenepoel. La classique italienne sera aussi sa première course d’un jour de la saison 2020. La dernière remonte au 29 septembre 2019, lors des championnats du monde en ligne, disputés en Angleterre.

2 Seuls DEUX Belges ont gagné le Tour de Lombardie au cours des 40 dernières années, soit depuis la fin de l’âge d’or Eddy Merckx-Roger De Vlaeminck : Alphons De Wolf et Philippe Gilbert.

3 Deux coureurs ont remporté les TROIS grandes courses italiennes (Milan-Sanremo, Tour de Lombardie et Giro) la même année : Fausto Coppi en 1949 et Eddy Merckx en 1972.

4 Milan-Sanremo c’est le printemps et le Tour de Lombardie c’est l’automne. Cette année, les deux courses se disputent exceptionnellement en plein été. Les QUATRE saisons ne sont plus ce qu’elles étaient. Antonio Vivaldi en aurait perdu son latin.

5 Fausto Coppi est le recordman de victoires de l’épreuve. Il y a triomphé à CINQ reprises, réalisant un quadruplé inégalé entre 1946 et 1949. Il devance son compatriote Alfredo Binda, quatre fois victorieux dont un triplé entre 1925 et 1927.

6 SIX coureurs ont gagné avec le maillot de champion du monde : Alfredo Binda en 1927, Tom Simpson en 1965, Felice Gimondi en 1973, Giuseppe Saronni en 1982, Oscar Camenzind en 1998 et Paolo Bettini en 2006. L’actuel champion du monde, le Danois Mads Pedersen, ne sera pas présent samedi.

7 Absent à Côme, Wout Van Aert ne sera donc pas le huitième coureur à réussir “La Doppietta”, soit le doublé Milan-Sanremo et Tour de Lombardie la même année. Les SEPT champions qui ont réussi cet exploit sont Costante Girardengo en 1921, Michele Mara en 1930, Alfredo Binda en 1931, Gino Bartali en 1939 et 1940, Fausto Coppi en 1946, 48 et 49, Louison Bobet en 1951 et Eddy Merckx en 1971 et 1972.

8 HUIT coureurs ont gagné plus de deux fois le Tour de Lombardie. Six Italiens (Coppi, Binda, Bartali, Girardengo, Gaetano Belloni et Damiano Cunego) ainsi que le Français Henri Pélissier et l’Irlandais Sean Kelly.

9 NEUF Belges ont remporté la classique lombarde : Philippe Thys, Rik Van Looy, Emile Daems, Herman Van Springel, Jean-Pierre Monseré, Merckx, De Vlaeminck, De Wolf et Gilbert.

10 La dernière victoire belge remonte à 2010. Philippe Gilbert s’était imposé en solitaire devant le regretté Michele Scarponi. Cela fait DIX ans.

11 L’Italien Franco Bitossi détient le record de “top 10” dans l’épreuve : ONZE fois.

12 Le Néerlandais Bauke Mollema est candidat au doublé, un exploit que DOUZE coureurs ont réussi jusqu’ici, parmi lesquels les belges Merckx (1971 et 1972) et Gilbert (2009 et 2010). Le dernier à l’avoir fait est l’Espagnol Joachim Rodriguez, en 2012 et 2013.

16 Davide Rebellin n’a jamais remporté le Tour de Lombardie mais il détient le record de participations : SEIZE.

20 En cas de succès, Remco Evenepoel ne sera pas le plus jeune vainqueur de l’histoire du Tour de Lombardie. Le premier lauréat, Giovanni Gerbi avait VINGT ans et 175 jours lorsqu’il triompha en 1905. Evenepoel aura 28 jours de plus que l’Italien ce samedi. À ce classement particulier, Gerbi devance Jean-Pierre Monseré qui n’avait 21 ans et 33 jours lors de son succès en 1969.

35 Un deuxième van der Poel montera-t-il sur le podium TRENTE-CINQ ans après le premier ? Pour faire mieux que son papa Adri, deuxième derrière Kelly en 1985, Mathieu devra triompher samedi.

36 Gaetano Belloni est le plus vieux vainqueur de l’histoire du Tour de Lombardie. Il avait TRENTE-SIX ans et 68 jours lors de son succès en 1928.

69 Le nombre de victoires italiennes dans la classique lombarde. La Belgique et la France suivent avec 12 succès.

231 Le nombre de kilomètres à parcourir entre Côme et Bergame. C’est le plus faible kilométrage depuis 1960 (victoire d’Emile Daems).