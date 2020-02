Les chiffres du Circuit Het Nieuwsblad

0 : Jamais le vainqueur de la course d’ouverture n’a gagné le Tour des Flandres la même année !

0 : Jamais on n’a enregistré trois éditions consécutives sans victoire belge. Après les succès du Danois Michael Valgren et du Tchèque Zdenek Stybar, la balle est dans le camp de nos coureurs.

1 : Jamais un coureur un Français n’a remporté le " omloop ". Gilbert Duclos-Lassalle (2e derrière Jan Raas en 981) et Frédéric Moncassin (2e derrière Wilfried Nelissen en 994) ont échoué de peu.

2 : Zdenek Stybar est devenu l’an dernier, 50 ans après Roger De Vlaeminck, le deuxième champion du monde de cyclo-cross à inscrire son nom au palmarès. Mathieu van der Poel ou Wout Van Aert pourraient faire aussi bien.

3 : Trois coureurs belges se partagent le record de victoires : Ernest Sterckx, Joseph Bruyère et Peter Van Petegem. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert ou le Britannique Ian Stannard pourraient les égaler.

10 : Roger De Vlaeminck a remporté " Het Volk " à deux reprises et à dix ans d’intervalle.

14 : Philippe Gilbert disputera l’épreuve pour la 14e fois de sa carrière. Le record est détenu conjointement par l’Allemand Andréas Klier et le Français Sébastien Hinault avec 16 participations, devant Tom Bonnen (15).

20 : Le premier lauréat, Jean Bogaerts, est aussi le plus jeune de l’histoire de la course. Il avait 20 ans et 65 jours en 1945. C’était sa toute première course professionnelle et donc aussi sa première victoire…comme Roger De Vlaeminck en 1969.

31 : Eddy Merckx en 1971 et Etienne De Wilde, en 1989 sont les deux seuls coureurs qui ont gagné avec maillot de champion de Belgique sur les épaules. Cela fait donc 31 ans qu’on n’a plus vu un maillot tricolore lever les bras. Tim Merlier n’étant pas au départ à Gand (il s’alignera le lendemain à Kuurne), on attendra donc encore.

37 : Johan Museeuw est le plus âgés des vainqueurs de la course. Il avait 37 ans et 139 jours lorsqu’il s’imposa pour la deuxième fois en 2003. Philippe Gilbert (37 ans et 239 jours samedi) pourrait faire mieux encore que Museeuw.

42 : Une seule fois un coureur s’est imposé avec le maillot de champion du monde sur les épaules. C’était Freddy Maertens en 1977. Le Danois Mads Pedersen pourrait l’égaler, 43 ans plus tard.

43 : L’édition 1975 reste à ce jour la plus rapide de l’histoire. Joseph Bruyère s’était imposé à la moyenne horaire de 43,325 km/h. A titre de comparaison, Stybar, vainqueur l’an dernier, avait atteint la moyenne de 40,916 km/h.

75 : Créé en 1945, le " Omloop " a 75 ans…exactement comme Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Les deux courses fêteront donc leurs noces d’albâtre.

113 : C’est, en secondes, le plus gros écart enregistré entre le premier et le deuxième à l’arrivée. Un record à mettre au crédit d’Eddy Merckx, en 1971.

1950 : C’est lors de cette édition du Circuit Het Volk que le Mur de Grammont fut escaladé pour la première fois en course, soit avant le Tour des Flandres qui l’a rendu célèbre.

1963 : Premier reportage télévisé : une heure en direct.