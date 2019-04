Les chiffres de la Doyenne

1 Coureur a remporté Milan-Sanremo, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège la même année : Eddy Merckx, en 1972.

Le Français Julian Alaphilippe pourrait l’égaler dimanche, 47 ans plus tard.

1 Coureur a remporté le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège la même année : Eddy Merckx en 1969 et 1970.

L’Italien Alberto Bettiol pourrait l’égaler, 49 ans plus tard.

2 Coureurs ont gagné Milan-Sanremo et Liège-Bastogne-Liège la même année : Eddy Merckx à quatre reprises (!), en 1969, 1971, 1972 et 1975 et, avant lui, Fred De Bruyne en 1956.

Julian Alaphilippe pourrait devenir le troisième homme à réaliser le doublé, 44 ans après Merckx.

3 Coureurs ont remporté Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège la même année : Rik Van Looy en 1971, Eddy Merckx en 1973 et Sean Kelly en 1984.

35 ans après l’Irlandais, Philippe Gilbert pourrait devenir le quatrième homme à réaliser cet exploit.

4 Le nombre de victoires belges depuis Joseph Bruyère en 1978, soit lors des quarante dernières années.

5 Le record de victoires détenu par Eddy Merckx.

En cas de succès dimanche, Alejandro Valverde pourrait égaler ce record.

6 Le nombre de coureurs ayant gagné Liège-Bastogne-Liège et le Tour de France au cours de leur carrière : Léon Scieur, Ferdi Kübler, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Andy Schleck.

Dix ans après le Luxembourgeois, l’Italien Vincenzo Nibali pourrait les rejoindre.

12 Le nombre d’années qu’attendent les Italiens pour renouer avec le succès. Danilo Di Luca est le dernier à s’être imposé. C’était en 2007.

15 Philippe Gilbert prendra le départ de sa quinzième Doyenne. Il égalera ainsi le record du Néerlandais Bram Tankink.

16 Le nombre de victoires wallonnes sur la Doyenne dont les deux dernières belges : Philippe Gilbert 2011 et Frank Vandenbroucke 1999.

32 ans qu’un coureur n’a plus remporté Liège-Bastogne-Liège avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Ferdi Kubler en 1952, Rik Van Looy en 1961, Eddy Merckx en 1972 et 1975, et Moreno Argentin en 1987 l’ont fait.

Alejandro Valverde pourrait le faire dimanche.

39 ans qu’un coureur Français n’a plus remporté la Doyenne. Le dernier, c’était Bernard Hinault en 1980, soit 12 ans avant la naissance de Alaphilippe.

40 ans qu’un coureur Allemand ne s’est plus imposé à Liège. C’était Didi Thurau en 1979.

59 Le nombre de victoires belges en 104 éditions

127 ans, l’âge de la Doyenne.

1892 L’année de la première édition de la plus ancienne des classiques, créée par le Pesant Club Liégeois et le Liege Cyclist Union. Une édition remportée par le Liégeois Léon Houa qui, quatre mois auparavant, n’était encore jamais monté sur une bicyclette !