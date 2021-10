Les chemins de vigne de Paris-Tours, Tournicoti Tournicoton, du tour de rein au tour de force pour éviter le tourbillon

Mi-octobre. C’est l’automne. Le cyclo ne sort plus sans son tour de cou. Qui dit automne dit chute des feuilles. Chênes, tilleuls, marronniers, tous les arbres vont y passer. Et donc aussi les vignes plantées le long de ces fameux… "chemins de vigne" du Vouvrillon sujets, il y a trois ans, à de vives discussions lors de leur introduction sur l’itinéraire de Paris-Tours. L’épreuve partage avec le Tour de Lombardie le surnom de "Classique des feuilles mortes". Ne tournons pas autour du pot, entre "Classique des feuilles mortes" et classique… morte, il n’y a qu’un pas que la société ASO a vertement refusé de franchir. Désormais disputée le même week-end que le monument lombard, la course tourangelle a connu quelques années tourmentées. Les médias ont retourné leur veste, les (télé)spectateurs ont détourné le regard avec, pour Paris-Tours, évincé du World Tour, un fameux tour de rein ! Tous les organisateurs du monde aiment bomber le torse. Et là, d’un coup, d’un bonnet D, leur tour de poitrine est passé à B… Ce n’est pas rien.

Pour éviter de tourner en rond face à un calendrier cycliste en perpétuelle évolution, les responsables ont fait le tour du propriétaire en quête d’inédit pour plaire. Leur large tour d’horizon les a amenés à cette conclusion : il faudra réussir un véritable tour de force, certains diront même un tour de magie, pour éviter le tourbillon. Nous voici plongés dans le manège enchanté, Tournicoti Tournicoton, le pays de l’imagination.

Loin d’être enfermé dans une tour d’ivoire parisienne, et adepte reconnu de "l’imagination au pouvoir", l’ancien baroudeur Thierry Gouvenou, adjoint du patron Christian Prudhomme chez Amaury Sport Organisation, a réagi au quart de tour. Véritable tour d’observation ambulante, il est capable de vous dénicher à tour de bras des routes, des cols, des ponts susceptibles de jouer des tours, en juillet, aux favoris du Tour. En un tour de main, il a donc relancé Paris-Tours.

Un chemin de vigne, ce n’est ni un secteur pavé, ni une "strade bianche". C’est un sentier rocailleux, bosselé, troué, emprunté tour à tour par les vignerons, les randonneurs, parfois le facteur mais rarement des coureurs. L’entourloupe principale pour le peloton, c’est évidemment la crevaison. Pour un cycliste, faire le tour d’un vignoble n’a vraiment rien d’un tour de piste. Souvent sans pitié, tels des vautours, les petits cailloux adorent lui jouer des tours. Et lui donner le tournis aussi.

Alors, pour éviter que le tour d’honneur ne se transforme en film d’horreur, le scénario est le même qu’à Sienne et à Roubaix : les favoris doivent anticiper l’entrée dans les graviers, être bien positionnés pour éviter de valdinguer ou de crever. Ça secoue et ça ne pardonne pas. Le coureur en "mode touriste" passera son tour. Celui victime de tourista fera même demi-tour!

Que les puristes valident ou non leur apparition, les chemins de vigne "de la discorde" veulent se faire un nom. Les secteurs ligériens de Noizay, Rochecorbon ou Reugny n’ont pas la réputation des secteurs nordistes de la Tranchée, Gruson ou Orchies. Malgré tout, ils font tourner la tête des spécialistes. Greg Van Avermaet, Niki Terpstra, Jasper Stuyven, Sören Kragh Andersen, Casper Pedersen, Jasper Philipsen, Christophe Laporte, Sep Vanmarcke et la révélation de l’Enfer du Nord Florian Vermeersch donneront sur cette 115ème édition leurs derniers tours de roue de la saison. Ces gars-là n’ont, semble-t-il, pas encore fait… le tour de la question!