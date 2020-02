Les champions du monde van der Poel et Alvarado ne seront pas au départ à Maldegem

Ni Mathieu van der Poel, vainqueur l'an dernier, ni Ceylin del Carmen Alvarado n'étrenneront leur maillot arc-en-ciel mercredi à Maldegem, 7e des 8 manches de l'Ethias Cross, laissant la place aux Belges. Les deux Néerlandais se sont illustrés aux championnats du monde de cyclo-cross dimanche à Dübendorf en Suisse, mais van der Poel, sacré pour la 3e fois champions du monde, s'oriente désormais vers sa saison sur route alors que Ceylin del Carmen Alvarado, 21 ans, préfère prendre du repos.

Toon Aerts, 3e du championnat du monde, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt et Quinten Hermans seront là au contraire de Wout van Aert, 4e à Dübendorf. Des Belges présents à Dübendorf manque aussi à l'appel Tim Merlier, qui a mis un terme à sa saison dans les labourés.

Côté féminin, Sanne Cant, Ellen Van Loy et Laura Verdonschot seront au départ de même que les Néerlandaises Annemarie Worst, vice-championne du monde, et Yara Kastelijn, championne d'Europe, ainsi que l'Américaine Katherine Compton, 4e du championnat du monde. De retour de suspension pour dopage, la Néerlandaise Denise Betsema, lauréate l'an dernier, sera au départ pour sa deuxième course.

Des maillots arc-en-ciel feront tout de même le tour du circuit, ceux des Espoirs portés par un autre Néerlandais Ryan Kamp et la Française Marion Norbert Riberolle, celui des juniores décroché par la Néerlandaise Shirin van Anrooij.