Les championnats du monde cyclisme E Sports UCI : Les "pros" pourront-ils lutter avec les spécialistes ?

Avec une vraie chance de remporter le titre et le maillot arc-en-ciel ? Une chose est sûre, les spécialistes de Zwift, la plateforme qui héberge le Mondial, sont bien décidés à rester les maîtres de Watopia. "On ne jure que par ça depuis deux mois. Je prévois un gros KO dans la montée finale", lance Lionel Vujasin , le meilleur "Zwifter" belge. "Ce championnat est une reconnaissance, la preuve qu’on fait vraiment partie du paysage du cyclisme. C’est assez dingue de courir pour un maillot avec autant d’histoire". Un plateau varié aux reflets dorés De la route au cyclo-cross en passant par le VTT ou même le triathlon, les noms inscrits sur la start-list viennent de tous les horizons. 20 nations seront au départ. Elles ont été invitées sur base de leur nombre d’inscrit sur Zwift et du classement UCI. Avec 9 participants, la Belgique affiche le plus gros contingent chez les hommes et reflète bien cette diversité. De Gendt, Campenaerts, Vanhoucke, Iserbyt, Schuermans, Picoux et Van den Brande épauleront les Zwifters Teugels et Vujasin. Mieke Dockx nous représentera chez les dames.

A côté des spécialistes, le plateau est royal : Anna Van der Breggen et Annemiek Van Vleuten, les deux stars du cyclisme féminin, Elinor Barker et Kirsten Wild, multiples championnes du monde sur piste, Jordan Sarrou, champion du monde VTT, Victor Campenaerts, recordman de l’heure, Eli Iserbyt, champion d’Europe de cyclo-cross, Lionel Sanders, un des plus gros "rouleurs" du circuit Ironman, seront tous au départ. Comme L’ultra-polyvalent Tom Pidcock qui disputera lui ses… 5es mondiaux différents (CX, route, VTT, VTT électrique) en 2020.



Tous à armes égales



Venus d’horizon variés tous ces champions disposeront d’un matériel identique. Par souci d’équité, le rouleau connecté utilisé sera exactement le même. Ce qui a demandé à certains un peu d’adaptation. Lionel Vujasin s’entraîne habituellement sur une autre marque, il a pris le temps de se familiariser à la machine qui sera utilisée.



Toujours pour une question de crédibilité, l’UCI a imposé à tous les participant(e) s d’intégrer le système antidopage. Ce qui a surtout posé problème pour les E-cyclistes. Certains seront même privés de ce championnat parce qu’ils n’ont pas été en mesure d’intégrer le "testing pool" pour cause de délais trop courts. L’ensemble de la startlist a été testé. "Avec ces différentes mesures, c’est le championnat le plus réglo qu’on pourrait espérer", souligne Vujasin, qui a occupé la tête du Power ranking de Zwift, l’équivalent du classement mondial cette année.



Un parcours au final très spécifique et les Power ups



Le tracé de ce mondial n’est pas le plus compliqué. Un peu plus de 50 kilomètres et quatre ascensions sont au menu. Tout devrait se jouer dans la côte dernière côte. Une bosse de 900 m à 5% en deux paliers.



Autre particularité de ce mondial virtuel, l’existence de Power ups. Contrairement au Tour Virtuel, ils sont limités à deux : le bonus aero (qui améliore la pénétration dans l’air pendant 15 secondes) et le bonus lightweight (qui diminue le poids du coureur de 10% pendant 15 secondes). Il y a onze occasions de récupérer ces "jokers" pendant la course.



La présence d’un assistant (qui peut déclencher les bonus en plein sprint) est autorisée. "On s’est entraîné avec ma copine. On a déterminé un repère visuel pour activer le power-up dans le sprint final comme ça, je peux me concentrer sur mon effort. Elle a un peu la pression", sourit Vujasin, ancien champion de Wallonie de cyclo-cross.



Les favoris



Les Zwifters partiront avec une longueur d’avance. Outre la connaissance parfaite du terrain et du rouleau, de l’utilisation des bonus, ils seront logiquement plus en forme que la concurrence.



Les "routiers" sont, par exemple, en phase de reprise et un effort violent comme celui qui s’annonce risque d’être d’arriver un peu trop tôt dans leur préparation.



Parmi les noms à suivre chez les hommes, notre compatriote Lionel Vujasin pointe le Néo-zélandais Ollie Jones, le Danois Nicklas Pedersen, vainqueur du championnat de Scandinavie sur ce même circuit, l’Australien Jay Vine ainsi que les Américains Holden Comeau et Ryan Larson. Il se méfie quand même d’Edvald Boasson Hagen ou Lionel Sanders, capables de partir de loin et de tenir.



Chez les dames, les "Top favorites" se nomment Lou Bates, Cecilia Hansen, Ashleigh Moolman et Lauren Stephens, gagnante d’étape sur le Tour virtuel. Il faudra aussi garder à l’œil, Kristen Kulchinsky, Jacqueline Godbe et Sarah Gigante.