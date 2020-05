Les championnats de Belgique de cyclisme ne devraient pas se tenir au mois d'août

La chance de voir les championnats de Belgique de cyclisme se tenir au mois d’août est très mince. Le contre-la-montre est prévu le 20 août à Middelkerke et la course en ligne est programmée le 23 août à Anzegem. Le gouvernement fédéral avait déjà décidé qu’aucun événement de masse ne pouvait avoir lieu au mois d’août. Gino Devogelaere, le bourgmestre d’Anzegem, attend la décision de la ligue royale vélocipédique belge (RLVB) concernant la tenue du National dans sa commune.

"Je ne pense pas que le gouvernement fédéral va prévoir un assouplissement des mesures pour l’organisation d’événements de masse au mois d’août", a assuré Gino Devogelaere. "Et je pense qu’un championnat de Belgique fait partie de cette catégorie d’événements. Nous ne pouvons tout simplement pas ignorer les mesures du gouvernement. Nous continuons à suivre les futurs développements. Organiser le championnat de Belgique à huis clos ? Je ne vois pas comment c’est possible. Le virus n’est pas parti et je pense que plusieurs personnes fuient les grands rassemblements."

Tom Van Damme, président de la fédération, suit également le développement de la situation. "Si nous pouvons rouler, les épreuves du contre-la-montre et la course en ligne seront organisées. Si ce n’est pas au mois d’août, nous verrons pour les reporter. Je ne peux pas en dire plus. Nous attendons et suivons l’actualité de près. Nous verrons ce que nous pouvons faire ou pas."