Les championnats d'Europe de cyclocross auront lieu à Namur en 2022

La Citadelle de Namur, qui accueille chaque année une manche de la Coupe du monde UCI, sera le théâtre des championnats d’Europe de cyclo-cross, le week-end des 5 et 6 novembre 2022.



La manche namuroise, inscrite au calendrier internationale depuis 2009, est devenue au fil des années une référence dans le monde du cyclo-cross.



Les Championnats d’Europe de cyclo-cross, organisés par la Ville de Namur et Belgian Cycling, promettent une grande fête du cyclo-cross dans la capitale de la Wallonie ! Le samedi 5 novembre 2022, les titres européens seront distribués dans les catégories Masters. Le dimanche 6 novembre, ce sont les juniors, espoirs et catégories Elite Femmes et Hommes qui entreront en action.

Jean-Luc Crucke: “La Wallonie une terre d’accueil internationalement reconnue”

"“Le Cyclocross a une saveur particulière en Belgique, une histoire commune. Et la Wallonie une terre d’accueil internationalement reconnue. Pour les Championnats d’Europe 2022, j’ai souhaité soumettre ce dossier à mes collègues du Gouvernement car l’occasion était à saisir, principalement pour deux raisons. Tout d’abord, le rayonnement de la Wallonie par le sport. Le sport véhicule en effet des valeurs universelles qui nous sont chères. Et ensuite les retombées économiques importantes et directes attendues qui sont, aujourd’hui encore plus qu’hier, si importantes pour notre région", explique Jean-Luc Crucke - Ministre Wallon des Infrastructures Sportives : ”.

Différentes activités, en lien avec ces Championnats d’Europe, seront également mises en place dans la période précédant l’évènement. Le souhait des organisateurs et des autorités est de profiter de la venue d’un évènement international majeur pour dynamiser la pratique sportive et, peut-être, découvrir les champions de demain. Ainsi, des initiations pour les plus jeunes, entre autres choses, seront organisées à travers toute la Wallonie.

Tom Van Damme: “La Citadelle de Namur se portera de nouveau garante pour des batailles du plus haut niveau sportif”

"Avec la ville de Namur, pour la première fois de l'histoire, des Championnats internationaux de cyclo-cross seront organisés en Wallonie. Certes, la fameuse Citadelle a déjà accueilli le gratin des cyclocross-men et cyclocross-women à 10 reprises, à l’occasion d’une manche de la Coupe du Monde, mais les Championnats d’Europe restent quand-même un échelon supérieur. En plus, en 2022, ce sera la 20ème édition des UEC Championnats d’Europe de cyclo-cross. Le parcours exigeant et spectaculaire formera le décor idéal de cette édition festive. Nous sommes convaincus que la Citadelle de Namur se portera de nouveau garante pour des batailles du plus haut niveau sportif avec, espérons le tous, des compatriotes au premier plan", souligne Tom Van Damme, président Belgian Cycling.

Erwin Vervecken: “Nous avons prévu spécialement quelques extras pour 2022”

Le triple champion du monde de cyclo-cross, Erwin Vervecken, coordinateur cyclo-cross chez Golazo sports, est le dessinateur du parcours du cross annuel de la Citadelle. Erwin Vervecken dessinera également le parcours de ces Championnats d’Europe. “La base du parcours sera le tracé utilisé depuis plusieurs années lors de la Coupe du monde, mais nous avons prévu spécialement quelques extras pour 2022. Nous avons par exemple prévu deux ponts supplémentaires, ce qui nous permettra de créer des boucles et encore plus de spectacle pour le public. Un pont se trouvera au sommet au château et l'autre en bas, dans la cuvette où les coureurs ont dû grimper en direction du poste de matériel lors des deux dernières éditions du cross de la Citadelle.”



Erwin Vervecken a également sorti quelques autres nouveautés de son chapeau : “Le passage en dévers, qui est devenu beaucoup plus facile au fil des ans en raison d'un chemin qui s’y est créé, sera amélioré et il redeviendra difficile d’y conserver l’équilibre. Nous voulons également apporter un plus sur l'Esplanade. En revanche, le départ et l'arrivée restent identiques aux dernières éditions. Ils ont prouvé leur efficacité pendant la Coupe du monde et nous n'allons pas changer cela", conclut le triple champion du monde.



Pour découvrir la nouvelle version de l'exigeant tracé namurois, il faudra patienter jusqu'en 2022. L'édition 2021 de la Coupe du monde se déroulera encore sur l'ancien circuit.