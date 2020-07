Les Championnats d'Europe de cyclisme relocalisés à Plouay juste avant le Tour

L'Union européenne de cyclisme (UEC) a annoncé lundi que les Championnats d'Europe de cyclisme sur route se tiendront dans la ville française de Plouay du 24 au 28 août. Initialement prévu du 9 au 13 septembre dans le Trentin, le rendez-vous continental en Italie avait été reporté en 2021. La course en ligne messieurs est prévue le mercredi 26 août. Remco Evenepoel pourrait lui défendre son titre de champion continental du contre-la-montre dès le 24 août.

L'UEC avait envisagé la possibilité d'organiser l'édition 2020 à un autre endroit. C'est finalement en Bretagne, et juste avant le départ du Tour de France (29 août - 20 septembre), que se dérouleront les Championnats d'Europe.

"Le programme prévoit toutes les épreuves contre-la-montre le jour de l'ouverture (lundi 24 août), puis les courses en ligne avec l'épreuve réservée aux élites messieurs le mercredi 26 août. Cela permettra aux coureurs de participer d'abord aux divers championnats nationaux prévus dans la plupart des pays européens le 23 août, puis de rejoindre Nice pour le départ du Tour de France", a écrit l'UEC dans son communiqué.

"Considérant la saison particulièrement difficile à cause de la crise sanitaire du Covid-19, le fait de pouvoir disputer les Championnats d'Europe est sans l'ombre d'un doute une source de grande satisfaction et d'ambition", a déclaré Rocco Cattaneo, président de l'UEC. "Nous avons travaillé intensément afin de tenter de sauver, autant que possible, les événements programmés. Après le report des Championnats en Italie en 2021, nous avons activé une série de contacts pour ne pas perdre notre événement majeur."

L'Italien Elia Viviani avait remporté l'épreuve en ligne du championnat d'Europe sur route en 2019 à Alkmaar alors que Remco Evenepoel avait décroché celui du contre-la-montre.