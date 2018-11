Les Belges Baugnies et Vanspeybrouck prolongent chez Wanty-Groupe Gobert

Les cyclistes belges Pieter Vanspeybrouck et Jérôme Baugnies ont chacun paraphé un nouveau contrat en faveur de Wanty-Groupe Gobert. Baugnies est désormais lié à la formation continentale professionnelle jusqu'au terme de la saison 2019, Vanspeybrouck jusque fin 2020, a annoncé l'équipe belge lundi.

Jérôme Baugnies, 31 ans, va donc entamer sa sixième saison dans la structure d'Hilaire Van der Schueren. Il compte 6 victoires chez les pros, dont celles acquises cette année à l'IWT Oetingen et au GP de la Ville de Zottegem. "J'espère égaler ma saison 2018 l'an prochain", a-t-il déclaré. "Je viens de reprendre l'entrainement sur route, car je suis passé sur le billard il y a deux semaines pour enlever les plaques posées après ma chute du GP de Wallonie 2017. Maintenant, tout ça est derrière moi et je peux à nouveau rouler à vélo. J'ai repris un peu plus tard que l'an dernier, mais ça ne devrait pas poser de problème."

Quant à Vanspeybrouck, 31 ans également, il disputera sa troisième saison chez Wanty-Groupe Gobert. Après une année 2017 aboutie, avec notamment un top 10 lors de la 10e étape du Tour de France, le Flandrien a connu pas mal d'ennuis et de chutes en 2018. "Au printemps, j'ai commencé fort mais plusieurs chutes ont perturbé ma progression", a déploré Vanspeybrouck. "A Francfort, puis en Norvège, je retrouvais mes meilleures sensations puis j'ai brisé ma clavicule sur la quatrième étape du Tour de Norvège. A l'automne, ça allait mieux, notamment au Tour d'Allemagne." Le seul et unique succès de Vanspeybrouck remonte à 2011 et un succès au Tour de Bochum.