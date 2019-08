Les 6 équipiers de Lambrecht ont décidé de poursuivre le Tour de Pologne

La 4e étape du 76e Tour de Pologne cycliste (WorldTour) a été neutralisée mardi. Au lendemain du décès de Bjorg Lambrecht, le peloton, dans lequel figurait les six équipiers de Lambrecht au sein de Lotto Soudal (Fix All), avait parcouru les 133,7 km entre Jaworzno et Koclerz en groupe et à allure modérée.

Laissés libres par leur employeur de poursuivre ou non le Tour de Pologne cycliste, mercredi moins de 48 heures après la chute mortelle de leur équipier Bjorg Lambrecht, les six coureurs de Lotto Soudal (Fix All) Sander Armée, Carl Frédérik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays et Enzo Wouters ont décidé de prendre le départ de la 5e étape. Le porte-parole de Lotto Soudal Arne Houtekier a confirmé l'information à l'agence Belga. Ils s'élanceront à 12h45 de Wieliczka à destination de Bielsko-Biala (153,8 km).

"Je ne me serais pas senti bien si j'avais arrêté maintenant"

"Ce fut une longue et dure conversation mardi", a expliqué Jelle Wallays mercredi. "La plupart des coureurs voulaient continuer la course, mais pour certains, c'était plus difficile. Je comprends cela, c'est différent pour tout le monde et en fin de compte, chaque coureur doit faire son propre choix aujourd'hui. Hier a été une journée difficile, surtout les premiers kilomètres de l'étape n'ont pas été faciles. Personne ne savait quoi dire au départ, toutes ces caméras sont pointées sur vous, mais une fois sur la route, c'était bon, vous pouviez parler à vos collègues. Nous avons tous eu beaucoup de soutien de la part des autres coureurs, ce qui m'a fait du bien, c'était bien de faire du vélo, de traiter les choses de cette façon déjà. L'étape n'aurait pas dû durer aussi longtemps pour moi, mais elle est maintenant derrière nous."

Mercredi la course reprendra ses droits à partir de 12h45 à l'occasion de la 5e étape entre Wieliczka à Bielsko-Biala (153,8 km). Tout comme ses coéquipiers, Wallays va s'élancer. "Je veux essayer, parce que je ne me sentirais pas bien si j'arrêtais maintenant et si je n'essayais pas. Si je remarque en route que cela devient trop lourd pour moi, je peux encore m'arrêter, ce n'est pas honteux, mais je veux essayer. Je me rends compte que ce sera différent d'hier, ce sera à nouveau une course, il y aura un vainqueur à la fin et ce n'est que dans la course elle-même que je remarquerai comment vont réagir mon corps et ma tête."