Léonard de Vinci aurait-il "inventé" le dérailleur de vélo sans le savoir ?

"DA VINCI", les inventions d'un génie à voir à Liège - Les Têtes d'affiches - Jour Première -... Cette année 2019, nous célébrons le 500ème anniversaire de la mort de Leonardo da Vinci. En Belgique, une exposition permettra de découvrir le génie de cet homme à Liège du 6 février au 12 mai 2019, au Musée de la Vie wallonne. Une exposition créée par des Liégeois et montrée au public pour la première fois il y a deux ans à Bruges. L’exposition est ensuite allée à Istanbul, Antalya et Lyon où elle se termine ce 14 janvier pour mieux revenir à Liège. Elle s’envolera ensuite vers Barcelone, Madrid, Moscou, Kiev, Dubaï… L’exposition montre entre autres 120 machines inventées, imaginées, améliorées par le Maître italien. Ces 120 maquettes, dont 24 sont manipulables, ont été créées à Liège ces dernières années sur base des Codex et d’études scientifiques récentes. C’est de loin la plus grande exposition de machines de Leonardo da Vinci au monde. On découvre également la série de codex (en facsimilé), des films expliquant l’artiste peintre mais aussi des œuvres originales d’artistes contemporains. On en parle avec JEAN-CHRISTOPHE HUBERT, directeur artistique et scénographe de l’exposition et l’historienne de l’art LAURE FAGNART (ULiège