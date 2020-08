Lennard Kämna enlève la 4e étape du Dauphiné, Roglic chute mais reste en jaune

Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) s’est imposé dans la quatrième étape du Critérium du Dauphiné jugée sur l’altiport de Megève. Le jeune coureur allemand s’est montré le plus fort d’une échappée "royale". Les favoris se sont neutralisés et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune. Il a maîtrisé ses adversaires malgré une chute en cours d'étape.



Kämna vient mettre un peu de baume au cœur à sa formation allemande qui a perdu trois coureurs (Schillinger, Muhlberger et Buchmann) sur abandon ce samedi. Il inaugure son palmarès chez les pros avec ce premier succès chez les "grands".



Coureur le mieux classé du groupe de tête, l’Allemand a bien manœuvré dans le final. Il a laissé Kenny Elissonde (Trek) puis David De La Cruz (UAE Emirates) placer des attaques dans la montée finale. Il est ensuite revenu et a contré. Personne n’a pu résister à son accélération et il a pu savourer sa victoire en solitaire.



Son succès prend encore plus de valeur quand on regarde les noms et les CV de ses compagnons d'échappée. Le groupe de 15 renseignait entre autres Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Michal Kwiatkowski (Team Ineos), Marc Soler (Movistar), Jack Haig (Mitchelton-Scott) et nos compatriotes Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) et Dylan Teuns (Barhain-Mclaren).



Au classement Général peu de changement. Roglic, toujours en jaune, devance Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) de 14 secondes et Guillaume Martin (Cofidis) de 24 secondes. Le Slovène a pu compter sur un extraordinaire Wout Van Aert. Le maillot vert a digéré les 5 cols initiaux du jour dont la montée hors catégorie de Bisanne avant de rouler dans la plaine vers Megève. Quand il disait récemment qu’il n’avait jamais aussi bien grimpé dans sa carrière, il ne se trompait pas.



Egan Bernal (Ineos), repoussé à 31 secondes ce samedi, n’a pas pris le départ ce samedi.



Le Critérium du Dauphiné, remporté l'an dernier par le Danois Jakob Fuglsang, se terminera dimanche par une nouvelle étape de montagne, disputée sur 153,5 km autour de Mégève.