Lefevere : "Une magnifique conclusion d'un printemps étincelant"

Quick-Step Floors a enregistré dimanche à Liège-Bastogne-Liège son 27ème succès de la saison grâce au Luxembourgeois Bob Jungels. "Mieux que ça, ça n'était simplement pas possible", a déclaré Patrick Lefevere, manager de la formation belge. "C'est incroyable, quelle belle équipe. Chacun roule pour l'autre et c'est ce qui nous mène au succès."

"Il n'y a pas de vrai secret", a dit Lefevere. "Tout le monde pensait que nous allions vivre une année compliquée après les départs de Marcel Kittel, Tom Boonen et Daniel Martin. Mais regardez, après le départ de Johan Museeuw (en 2004, NDLR), de jeunes lions étaient prêts à prendre le relais. Cette saison, nous obtenons des résultats dans les flandriennes et les ardennaises. C'est vraiment très fort, chacun roule pour le reste de ses coéquipiers et nous optons pour une tactique résolument tournée vers l'attaque. C'est vraiment un réel plaisir", s'est réjoui Lefevere.

"Bob Jungels est vraiment un excellent coureur", a-t-il expliqué. "Chez les jeunes, il était déjà spécialiste des courses d'un jour. Il a un peu perdu cette qualité chez Trek mais il a retrouvé toutes ses sensations chez nous, même si les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous, comme lors de la Flèche Brabançonne (où il a terminé 72ème, NDLR). J'ai même un instant douté de lui mais il faut pouvoir accorder le bénéfice du doute à un tel coureur et le laisser grandir avec l'équipe. Quelqu'un comme Julian Alaphilippe tire vraiment le groupe vers le haut de par son enthousiasme. Dimanche, le Français a livré un gros travail pour annihiler les tentatives de retour sur Bob. J'ai eu un peu peur quand Jelle Vanendert est revenu à 25 secondes mais c'est finalement passé. C'est vraiment une magnifique conclusion d'un printemps réussi."