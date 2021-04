En six mois, Mark Cavendish est passé des larmes, à la fin de Gand-Wevelgem l’année dernière, à la victoire. Que s’est-il passé en si peu de temps ? "Quand j’ai vu ces images de lui après Gand-Wevelgem l’an dernier, je me suis dit : mais ce n’est quand même pas possible ! Il m’avait déjà approché par messages et je lui avais dit que je n’avais pas le budget pour l’engager. Ensuite, il est venu dans mon bureau et là je lui ai dit : ne me téléphone pas tous les jours, je fais tout mon possible pour essayer de trouver une solution. On a cherché et voilà, on y est. Pour lui permettre de revenir, c’était surtout un travail mental. Dans ses équipes précédentes, il se plaignait d’avoir un virus mais les médecins ne le croyaient pas. Sur son vélo, il ne trouvait jamais sa position. Nous, on a ressorti le vélo qu’on avait fait pour lui quand il avait le maillot vert au Tour de France. Là, tout de suite, il a retrouvé ses sensations. C’était difficile à croire mais c’est lui le coureur. En décembre, il était encore un petit peu trop gros mais il était super motivé et il n’était pas le plus mauvais de l’équipe dans les petits sprints d’entraînements en côte. A ce moment-là, il a dit : je suis super heureux, j’ai le vélo que je veux et je suis dans l’équipe que je veux. Nous, on a dit : il reste une chose à faire, gagner. Et c’est ce qu’il fait maintenant. Ma relation avec Mark est particulière. Dans la vie, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas expliquer. Avec certaines personnes, vous avez un clic et vous vous comprenez tout de suite. J’ai ça avec Mark. Il a toujours été le premier à me téléphoner et à vouloir me voir, même quand il roulait pour une autre équipe".