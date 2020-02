Lefevere : "On croise les doigts pour que les classiques belges ne soient pas annulées"

A l'arrivée de l'Omloop Het Nieuwsblad et la deuxième place de son coureur Yves Lampaert, Patrick Lefevere s'est exprimé sur la course, mais aussi sur les potentiels annulations de course due au Coronavirus.

Le patron des Deceuninck - Quick Step a vu une course très dure et ouverte très tôt. Même s'il est évidemment déçu de ne pas avoir remporté le Nieuwsblad, il n'en veut pas à ses coureurs. "J’aime bien gagner, mais je ne peux rien reprocher à Yves Lampaert. Tim Declercq a travaillé toute la journée et il fait cinquième."

Interrogé sur le Coronavirus, Lefevere a vu un changement d'attitude dans le peloton. "Il y a trois jours, on faisait des blagues. J’ai eu notre médecin Yvan Vanmol au téléphone il y a deux jours, et il n’est pas du tout optimiste. Chez nous, on va quand même prendre des décisions très sévère. On peut se promener dans l’hôtel, mais avec tout ce qu’il s’est passé, on a demandé aux coureurs de rester dans leur chambre. Le lunch ou le dîner est apporté dans leur chambre parce qu’on ne veut pas prendre de risque".

Beaucoup de doutes planent actuellement sur la tenue des courses italiennes, et notamment sur les Strade Bianche qui doivent avoir lieu samedi prochain. "Dans ma vie, j’ai toujours pris en considération la pire situation, l’intermédiaire, et la meilleure. On doit avoir les pieds sur terre et penser à la situation moyenne. Les organisateurs de Dubaï sont aussi les organisateurs des Strade, Tirreno et Milan-Sanremo. Je pense qu’ils vont prendre la décision demain par rapport aux coureurs bloqués aux Emirats. S’ils ne peuvent pas rentrer à la maison, ils vont rester là-bas deux semaines, donc c’est foutu."

Au niveau des classiques belges, Lefevere n'est pas alarmiste, mais sait que tout peut arriver. "Tant que le virus n’est pas rentré en Belgique, je ne pense pas que les classiques belges sont en danger. Mais on sait que le peloton UCI est internationalisé donc on doit croiser les doigts."