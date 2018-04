Lefevere: "Je n'ai pas peur de dire que Gilbert est un des grands favoris" de Paris-Roubaix

"On a fait une série incroyable et si on pouvait ajouter Paris-Roubaix à notre série, ce serait super", annonce d’entrée Patrick Lefevere, manager de l'équipe Quick-Step Floors, au micro de la RTBF.

Et de préciser : "Ce serait très prétentieux de notre part de penser qu’on ne peut pas perdre. Il faut rester les pieds sur terre et de ne pas sous-estimer les adversaires. Il y aura Sagan, Van Avermaet et même Demare."

Parmi les favoris, il y a aussi et surtout Philippe Gilbert qui a fait de Paris-Roubaix un de ses objectifs cette saison.

"Philippe est toujours prêt. On a vu qu’il avait un peu de retard mais je l’ai vu tellement bosser dans des courses comme Gand-Wevelgem ou encore Harelbeke que je sais qu’il en pleine progression. Je n’ai pas peur de dire qu’il est un des grands favoris", souligne Patrick Lefevere.

Le fait que Philippe Gilbert n’ait disputé qu’une seule fois cette classique mythique constitue-t-il un désavantage pour le coureur belge ? "Parfois, cela peut être un handicap mais avec des guides comme on possède dans l’équipe, je crois que ce ne sera pas un handicap. De plus, avec la concurrence qui commence un peu à paniquer, on peut suivre les autres, estime Patrick Lefevere. Aussi longtemps qu’on court comme on l’a fait ces dernières semaines, cela doit bien se passer. Je suis confiant car ce sont des mecs très forts avec de larges épaules".

Philippe Gilbert s’est comporté en parfait équipier ces dernières semaines, permettant notamment à Niki Terpstra de s’imposer au Tour des Flandres. On peut s’attendre ce dimanche à Paris-Roubaix à un renvoi d’ascenseur de la part de ses équipiers.

"Ce serait parfait naturellement", conclut le manager de la formation belge Quick-Step Floors.