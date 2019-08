Lefevere: "Il me surprend, il se surprend, je pense qu'il surprend tout le monde"

Quelques jours après avoir remporté la Clasica San Sebastian, Remco Evenepoel a réalisé un nouveau tour de force en décrochent l'or aux championnats d'Europe de contre-la-montre. Une nouvelle performance du Belge, qui ravit son directeur sportif, Patrick Lefevere, et le sélectionneur national, Rik Verbrugghe.

"Incroyable. Il me surprend, il se surprend. Je pense qu'il surprend tout le monde. Il n'y a pas eu discussion avec les autres coureurs." explique Patrick Lefevere au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.

"La manière dont il a roulé est phénoménale" avance de son côté Rik Verbrugghe. "J'avais pris les repères du chrono espoir et j'ai vu tout de suite qu'il était en avance et qu'il allait faire un super temps. Il fallait juste qu'il tienne jusqu'au bout. Chapeau pour ce qu'il a fait. Les 9 derniers kilomètres, c'était vent de face. Il a roulé constamment au delà des 55 km/h. Je n'ai jamais vu cela. Impressionnant."

"On a vu les temps intermédiaires" ajoute de son côté Patrick Lefevere. "On savait qu'il partait avec le vent favorable et qu'il avait le retour avec un vent plus défavorable. Il y avait des risques d'exploser. Quand on a vu son écart et que tout le monde était à 20 secondes de lui, on savait qu'il avait fait un grand numéro."

Grâce à cette performance, Remco Evenepoel se qualifie pour le contre-la-montre des jeux olympiques de Tokyo l'an prochain. D'ici là, quel sera son programme pour cette fin d'année? Va-t-il disputer les Mondiaux de cyclisme? "Normalement, il ne fera que les mondiaux de CLM mais vu son évolution, on pourra aussi penser à la route" concède Rik Verbrugghe. "Mais on ne veut pas brûler les étapes. On va en discuter calmement avec lui."