Lefevere : "Il faut éviter d'amener Sagan et Van Avermaet dans le Paterberg"

Après un début de saison exceptionnel, la formation Quick-Step Floors se présentera ce dimanche sur la ligne de départ du Tour des Flandres comme l’équipe à surveiller. Un rôle qui ne pose aucun souci à son manager général, Patrick Lefevere.

"Je n’ai pas de problème avec le fait d’être considéré comme l’équipe favorite. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Sans être trop euphorique, tempère-t-il tout de même. Il faut garder les pieds sur terre. On a gagné de très belles victoires sur 200 kilomètres mais dimanche, il y aura une heure et demie de course en plus. Peter Sagan n’était pas présent mercredi passé par exemple (lors d’A travers les Flandres remporté par Yves Lampaert, ndlr), il y a toujours eu quelqu’un qui manquait. Dimanche, on sera au grand complet. Je suis curieux de voir comment les autres équipes vont nous 'traiter'."

"On sent un peu plus de nervosité dans l’équipe mais de la nervosité dans le bon sens. Tout le monde a un petit peu de stress parce que tout le monde veut gagner. Avant tout, c’est l’équipe qui doit gagner. Après, il y a les objectifs individuels" poursuit Lefevere qui ne peut plus compter sur Tom Boonen, retraité depuis un an et co-recordman de l’épreuve avec trois succès.

"Avant, il y avait Boonen et les autres. Maintenant, il y a les autres. Tout le monde est plus ou moins sur le même pied d’égalité. Philippe Gilbert pourrait être au-dessus mais ça ne s’est pas vraiment vu sur les dernières courses. Mais c’est sûr, il est en train de préparer un coup, soit ce dimanche ou alors le dimanche d’après" prévient le manager flamand qui vit pleinement cette période des Classiques Flandriennes.

"C’est dans nos gènes" assure-t-il avant de livrer quelques indices sur la future tactique employée par ses coureurs.

"Je pense qu’il faut éviter d’amener Sagan et Greg Van Avermaet dans le Paterberg. Ils sont un peu plus explosifs que nos coureurs. Il faut trouver comment les décrocher avant. Mais je crois que si le mental est bon, il faut laisser l’instinct du coureur choisir le bon moment. Soyons honnête, ce n’était pas prévu que Philippe Gilbert parte au Kwaremont l’année passée. Il y a des choses qu’on ne peut pas prévoir."

Et Lefevere de conclure en se félicitant de la fabuleuse moisson de victoire de son équipe malgré la déception sur Gand-Wevelgem.

"J’aurais bien aimé gagner Gand-Wevelgem avec Elia Viviani parce je suis assez têtu et que j’aime bien avoir raison. Tout le monde avait des doutes quand je l’ai pris pourtant ce mec-là a gagné six courses. S’il avait gagné Gand-Wevelgem, il aurait mis tout le monde d’accord. Mais bon, gagner vingt courses avec dix coureurs différents, c’est incroyable !"