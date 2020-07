Lefevere envisage un hélico ou un jet privé pour envoyer Evenepoel sur les championnats de Belgique

Les Mondiaux de cyclisme auront lieu du 20 au 27 septembre à Aigle et Martigny en Suisse. Le contre-la-montre individuel "Elite hommes" aura lieu le dimanche 20 septembre et la course en ligne le dimanche 27 septembre. Deux courses cochées dans le calendrier de Remco Evenepoel.

Le nouveau cannibale n’aura pas assez de ces deux rendez-vous pour être rassasié. Il veut également être au départ des championnats de Belgique sur route qui auront lieu à Anzegem le mardi 22 septembre pendant la semaine des mondiaux.

Patrick Lefevere semble avoir trouvé une solution pour éviter que son coureur ne fasse deux fois 800 km en voiture: un vol privé. "Un vol régulier comporte des risques à cause du coronavirus. Un trajet de 8 heures en voiture serait épuisant. Donc j’envisage d’organiser un vol en jet privé ou en hélicoptère. J’ai des sponsors qui peuvent vous aider. Je ne fais pas souvent appel à ces personnes pour des choses comme celle-ci, mais ce sont des circonstances exceptionnelles", a déclaré le patron de l’équipe Deceuninck-Quick-Step dans "Het Laatste Nieuws".

Patrick Levefere fera tout pour que Evenepoel soit dans les meilleures conditions possible sur le parcours exigeant d’Anzegem. Il veut que son poulain brille, dans la ville flamande située à 30 km seulement de Roulers, la ville de Lefevere. "Le fait que le championnat se déroule à Anzegem apporte une dimension émotionnelle supplémentaire. Je veux soutenir ma région".