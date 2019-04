Lefevere aux anges pour la victoire de Gilbert: "T'es un fameux, tu m'as fait peur!" - Cyclisme -... "T'est un fameux toi, tu m'as fait peur!". Patrick Lefevere a évacué tout son stress et son bonheur en enlaçant Philippe Gilbert au cœur du vélodrome de Roubaix dimanche. Une belle image qui fait la paire avec l'accolade entre le vainqueur du jour et son équipier Yves Lampaert, 3e sur la ligne. "Politt n'est pas lent au sprint donc j'ai douté", nous a avoué le patron de l'équipe Deceuninck - Quick-Step après la course. "Philippe est-il le plus grand coureur de Classiques de sa génération? Je pense qu'il en est pas loin. Quand on gagne quatre monuments, un championnat du monde et des étapes sur les Grands Tours, on entre dans la catégorie des très grands champions", a-t-il ajouté.