Le vainqueur du Tour de France Egan Bernal emmènera l'équipe Ineos sur la Clasica San Sebastian

Egan Bernal, tout frais vainqueur du Tour de France, disputera la Clasica San Sebastian samedi. Le Colombien sera le leader de la formation Ineos, qui a dévoilé sa sélection jeudi.

Bernal aura à ses côtés son compatriote Ivan Sosa, les Espagnols Jonathan Castroviejo et David De la Cruz, l'Irlandais Eddie Dunbar, le Français Kenny Elissonde et le Néerlandais Wout Poels.

Il s'agira de la première course de Bernal depuis sa victoire à Paris dimanche passé. Lundi et mardi, le jeune Colombien, 22 ans, se trouvait en Belgique afin de participer aux critériums d'après-Tour d'Alost et Roulers.

Bernal disputera la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois. L'an passé, il avait abandonné.